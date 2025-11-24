За підсумками зустрічі у Женеві готовий оновлений рамковий документ щодо миру в Україні, — спільна заява

За підсумками зустрічі 23 листопада у швейцарській Женеві між американською, українською та європейськими сторонами готовий оновлений та доопрацьований рамковий документ щодо досягнення миру в Україні.

Усі сторони визнали консультації у Женеві продуктивними на шляху до миру. Про це йдеться у спільній заяві України та Сполучених Штатів Америки, оприлюдненій у ніч на 24 листопада.

"За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру", — йдеться у тексті заяви.

Сторони під час зустрічі зокрема підтвердили те, що будь-яка мирна угода щодо України повинна поважати її суверенітет, а також забезпечити стійкий та справедливий мир.

Найближчими днями між Україною та США продовжиться співпраця — сторони інтенсивно працюватимуть над спільними пропозиціями задля досягнення миру. До цього також залучені європейські представники, з якими також продовжиться "тісний контакт" задля досягнення результатів, йдеться у тексті заяви.

Водночас остаточні рішення щодо доопрацьованого рамкового документа щодо миру будуть ухвалювати лідери країн — президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп.

"Обидві сторони підтвердили готовність продовжити спільно працювати задля досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення", — йдеться наприкінці спільної заяви.

Деталей щодо оновленого документа наразі не розкривають.

Варто зауважити, що у вечірньому зверненні 23 листопада Володимир Зеленський повідомляв про те, що "є сигнали, що команда президента Трампа чує нас". Президент наголосив, що першим пріоритетом є надійний мир та безпека.

"Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки", — заявляв український лідер.

Водночас Володимир Зеленський анонсував продовження зусиль наступного дня, 24 листопада.

Нагадаємо, 24 листопада видання CBS News повідомляло, що Володимир Зеленський може поїхати у Вашингтон на зустріч з Дональдом Трампом, а міністр армії США у Росію після перемовин у Женеві.

Також видання The Guardian інформувало, що лідери Європи запропонували США "кардинально інший" план миру щодо України.