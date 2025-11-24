Зеленський може поїхати у Вашингтон, а міністр армії США у РФ після переговорів у Женеві, — CBS News

Американські та українські посадовці розглядають можливість організації візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, аби обговорити з лідером США Дональдом Трампом "найчутливіші" питання мирного плану.

Після переговорів у швейцарській Женеві вже упродовж цього тижня Володимир Зеленський може відвідати Білий дім і зустрітися з американським лідером у межах зусиль Трампа щодо укладення мирної угоди до Дня подяки. Про це повідомляє видання CBS News з посиланням на джерела.

Високопосадовець із Білого дому розповів у коментарі ЗМІ, що наразі точних планів щодо візиту Зеленського до Вашингтона немає. Посадовці, обізнані з питанням, зазначили, що все залежить від того, якими будуть результати переговорів у Женеві.

Також наразі немає планів щодо переговорів із Росією або на території РФ. Однак, як розповів представник Білого дому, іншим результатом зустрічі у Женеві може стати те, що міністр армії США Ден Дрісколл поїде на зустріч у Росію або ж зустрінеться з російськими посадовцями в іншому місці.

Відео дня

Наразі ж, як повідомила російська сторона у коментарі для медіа, таких зустрічей не заплановано.

Видання також звернуло увагу, що Дрісколл упродовж останніх кількох тижнів контактував з українськими чиновниками, а його роль у переговорах щодо України стосувалися деталей гарантій безпеки.

Підсумки переговорів у Женеві: для чого Зеленський може зустрітися з Трампом

Агентство Reuters також повідомило про те, що посадовці розглядають можливість запрошення Володимира Зеленського до Вашингтона. Медіа підтверджує, що візит може відбутися вже упродовж цього тижня, про що інформували два джерела, обізнані з питанням.

Одне з джерел розповіло про те, що головною ідеєю такого візиту є обговорення "найчутливіших" питань нового мирного договору. Зокрема йдеться про території.

Офіційних коментарів від сторін щодо можливих наступних зустрічей наразі не надходило.

Нагадаємо, 23 листопада у Женеві між українською та американською делегаціями відбулися консультації щодо "мирного плану": Фокус розповідав, що відомо про переговори.

Також 23 листопада секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров заявив, що редакція мирного плану перебуває на завершальному етапі та відображає українські пріоритети.