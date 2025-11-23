Мирний план та зустріч у Женеві: усе, що треба знати про перемовини США та України (фото)

23 листопада у Швейцарії (Женева) відбулися консультації між українською та американською делегаціями щодо "мирного плану" із закінчення війни РФ проти України. Станом на 19:00 за київським часом зустріч уже закінчилася.

У перемовинах брали участь також представники Європи. Фокус розповідає, що відомо про мирні зусилля партнерів станом на вечір цього дня.

Перемовини України та США

Делегація з української сторони включала Андрія Єрмака (голову Офісу президента) і Рустема Умєрова. З боку США — держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф, а також високопосадовці Міністерства оборони.

За даними ЗМІ, США дають Україні дедлайн — до 27 листопада — щоб підписати або дати відповідь на проєкт мирної угоди. Передбачається, що після цього США планують передати проєкт Росії, щоб завершити процес до початку грудня.

Журналісти з посиланням на одного з американських чиновників в день зустрічі заявили, що переговори між сторонами були "продуктивними та навіть результативними в деяких галузях".

Позиція України

Президент Володимир Зеленський казав, що делегація "знає, як захищати інтереси України".

"Вже сьогодні наші радники працюватимуть у Швейцарії з представниками Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Великої Британії. Але паралельно з дипломатичним треком маємо робити все, щоб посилити наш захист від таких підлих російських ударів. Дуже важливо прискорювати реалізацію всіх наших домовленостей з партнерами щодо систем та ракет до ППО", — зазначив глава держави.

Зокрема, Зеленський обговорив "мирний план" з генеральним секретарем НАТО, щоб координувати подальші кроки та гарантії.

Що містить "мирний план" США — ключові положення

Мирний план США розробляли спецпредставник президента США Стів Віткофф та спецпредставник російського лідера Кирило Дмитрієв. Дональд Трамп дізнався про його існування останньої миті, пише Bloomberg із посиланням на джерела, "знайомі з цим питанням".

За словами інсайдерів, Віткофф і Дмітрієв розробили план під час своєї жовтневої зустрічі в Маямі, у якій також брав участь зять Трампа Джаред Кушнер, що працював із Віткоффом над мирною угодою між Ізраїлем та ХАМАСом.

План складається з 28 пунктів, за даними документів, опублікованих Axios та іншими ЗМІ:

передбачена всеосяжна угода про ненапад між Росією, Україною та Європою;

США (і потенційно європейські країни) мають дати Україні "надійні гарантії безпеки";

при цьому, згідно з планом, Україна має внести в свою Конституцію положення, що вона не приєднається до НАТО;

чисельність Збройних сил України пропонують обмежити до 600 000 осіб;

Україна має, зокрема, визнати Крим, Луганську та Донецьку області "де-факто російськими", а також вивести війська з районів Донецької області, які наразі контролює;

пропонується створення демілітаризованих зон;

план містить ідеї використання заморожених російських активів для відбудови України;

також передбачається поступове "повернення" Росії до міжнародної економічної спільноти, з можливим зняттям санкцій і партнерством у певних сферах;

пропонується амністія як для сторони України, так і для Росії, за дії під час війни;

є положення про вибори: за планом Україна повинна провести вибори протягом 100 днів після підписання угоди;

Україна зможе вступити до Європейського Союзу;

буде повернуто всіх цивільних полонених і дітей, яких викрала Росія.

Зазначимо, що це частина пунктів, які були опубліковані ЗМІ до зустрічі в Женеві 23 листопада. Після перемовин, судячи з усього, будуть внесені правки.

Враховані українські інтереси

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова, поточна редакція мирного плану США щодо завершення війни Росії проти України перебуває на завершальному етапі та відображає більшість ключових українських пріоритетів.

"Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень — це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі", — наголосив секретар РНБО.

Умєров також висловив сподівання на подальший прогрес упродовж 23 листопада.

Заяви Зеленського

Президент України писав, що наша делегація сьогодні працює в Женеві задля "пошуку працездатних рішень для припинення війни, відновлення миру та гарантування тривалої безпеки".

"Вже були короткі звіти команди про результати перших зустрічей і розмов. Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України. Триває подальша робота над тим, щоб усі елементи були дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують наші люди – врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні", — наголосив глава держави.

Зокрема, після заяви Трампа, що українське керівництво не вдячне американцям за їхню залученість до мирних перемовин, Зеленський особисто подякував США та американському лідеру.

"Координуємо позиції, і важливо, що діалог є, дипломатія активізована, розраховуємо, що партнери почують наші аргументи. Лідерство Сполучених Штатів важливе, ми вдячні за все, що Америка й Президент Трамп роблять заради безпеки, і зберігаємо максимальну конструктивність", — зазначив президент.

Закінчення перемовин

За даними ЗМІ, близько 19:00 за київським часом у Женеві закінчилися перемовини між Україною та США.

