Переговори зі США щодо "мирного плану": Єрмак очолив українську делегацію

Україна розпочинає консультації з міжнародними партнерами щодо шляхів завершення війни. Президент затвердив склад делегації та директиви для переговорів, а країна готова діяти швидко й конструктивно заради справедливого миру.

Як повідомляє Офіс Президента України, цими днями стартують консультації з союзниками щодо конкретних кроків для припинення війни. Українська сторона підкреслює, що дії спрямовані на досягнення реального миру і базуються на тісній координації з партнерами.

Напередодні президент затвердив склад делегації для переговорів і визначив директиви, які визначають позицію України на обговореннях. У повідомленні зазначено, що Україна ніколи не була ініціатором конфлікту і прагне завершити його гідно, захищаючи свої національні інтереси та забезпечуючи європейську безпеку.

Як зазначається в Указі Президента України №854/2025, утворено делегацію для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки, іншими міжнародними партнерами та представниками Російської Федерації з метою досягнення справедливого та сталого миру.

До складу делегації увійшли ключові посадовці держави:

Андрій Єрмак – керівник Офісу Президента та голова делегації;

Рустем Умєров – Секретар Ради національної безпеки і оборони;

Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міноборони;

Андрій Гнатов – начальник Генштабу ЗСУ;

Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки;

Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ;

Євгеній Острянський – перший заступник Секретаря Ради нацбезпеки і оборони;

Олександр Поклад – заступник голови СБУ;

Олександр Бевз – радник керівника Офісу Президента.

Глава делегації матиме повноваження за погодженням із Президентом вносити зміни до складу делегації та залучати фахівців, експертів і наукових радників для забезпечення її роботи. Кабінет Міністрів забезпечить фінансування усіх витрат, пов’язаних з участю делегації у переговорах.

Окрім цього секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров підтвердив, що найближчими днями у Швейцарії розпочнуться консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди.

За його слова, Україна підходить до переговорів з чітким розумінням своїх національних інтересів, і це черговий етап діалогу, мета якого – узгодити подальші кроки для досягнення миру.

Він також наголосив на важливості участі американської сторони та готовності до конструктивної роботи. Україна продовжуватиме діяти відповідально, професійно та послідовно, дбаючи про національну безпеку.

Раніше Фокус писав, що на думку президента США Дональда Трампа, Україна в переговорах перебуває у слабкій позиції, а реальні переваги у війні залишаються на боці Росії.

Також повідомлялося, що, за оцінками ISW, Росія намагається використати запропонований США 28-пунктовий мирний план для послаблення зв’язку України зі США та західними союзниками.