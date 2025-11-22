Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна в переговорах перебуває у слабкій позиції, а реальні переваги у війні залишаються на боці Росії. На думку американського лідера, заяви Зеленського про готовність до миру є лише блефом, який не змінює стратегічної переваги Кремля.

Як повідомляє The Times, ще на початку цього року під час емоційної зустрічі в Овальному кабінеті Трамп неодноразово повторював Зеленському: "Ви не маєте карт". Зокрема, ця фраза стала для американського президента ключовою метафорою переговорів — за його оцінкою, Київ намагається виторгувати кращі умови, не маючи реальних важелів впливу, тоді як Москва тримає всі ключові козирі у своїх руках.

Після цієї зустрічі європейські лідери намагалися створити для Зеленського додаткові можливості: вони організували зустріч у Ватикані для відновлення діалогу між Києвом і Вашингтоном, погодили фінансування американського озброєння для України, а також особисто супроводжували президента України до Вашингтона на знак дипломатичної підтримки. Попри ці зусилля, фундаментальне ставлення Трампа до конфлікту залишилося незмінним: він переконаний, що Зеленський лише блефує, а Путін тримає "всі карти".

Саме у такому контексті наприкінці жовтня в Маямі під керівництвом спецпредставника США Стіва Віткоффа підготували 28-пунктовий мирний план. Віткофф не володіє російською, раніше не був в Україні та під час переговорів користувався перекладачем.

Зі сторони Росії переговори вів Кирило Дмитрієв — голова російського суверенного фонду, який народився в Києві, прекрасно володіє англійською і добре орієнтується в американській політиці. Автор матеріалу підкреслює, що поєднання цих учасників створило умови для підписання документа, який значною мірою відповідає інтересам Кремля. Дмитрієв сам заявив, що "російська позиція справді була почута".

Згідно з проєктом, Україна повинна скоротити чисельність армії до 600 тисяч військових, відмовитися від вступу до НАТО, залишити позиції на Донбасі, а також погодитися на скасування санкцій проти Росії та повернення Путіна до формату G8. Окремий пункт передбачає заборону "нацистської ідеології та діяльності", що, за словами автора матеріалу, підтримує російську пропаганду щодо нібито "нацистського режиму" у Києві, а також зобов’язує Зеленського провести вибори протягом 100 днів після підписання угоди — потенційно відкриваючи нові можливості для впливу Кремля.

За даними тексту, Зеленський утримується від публічного засудження плану, оскільки не хоче провокувати Трампа. Водночас часу, щоб уникнути нав’язування невигідного миру, у Києва обмаль.

У матеріалі також наголошується, що Трамп прагне швидкого завершення війни, аби зарахувати це до своїх міжнародних досягнень і посилити свій політичний рейтинг. Через слабкі позиції Республіканців на останніх виборах губернаторів, президент США більше зосереджується на внутрішніх економічних питаннях, але в дипломатичній грі щодо України він віддає перевагу тиску на Київ, вважаючи, що саме український президент "не має карт".

Нагадаємо, що Україна та Європа опинилися у складній ситуації через 28-пунктовий мирний план Трампа, який значною мірою відображає вимоги Кремля. Відкинути його повністю складно, тому Київ і Брюссель намагаються виграти час та сподіваються вплинути на Москву.

Ба більше, США можуть припинити надавати Україні допомогу, якщо президент України Володимир Зеленський не погодиться на мирний план запропонований американським президентом Дональдом Трампом.