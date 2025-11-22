Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина в переговорах находится в слабой позиции, а реальные преимущества в войне остаются на стороне России. По мнению американского лидера, заявления Зеленского о готовности к миру являются лишь блефом, который не меняет стратегического преимущества Кремля.

Как сообщает The Times, еще в начале этого года во время эмоциональной встречи в Овальном кабинете Трамп неоднократно повторял Зеленскому: "У вас нет карт". В частности, эта фраза стала для американского президента ключевой метафорой переговоров — по его оценке, Киев пытается выторговать лучшие условия, не имея реальных рычагов влияния, тогда как Москва держит все ключевые козыри в своих руках.

После этой встречи европейские лидеры пытались создать для Зеленского дополнительные возможности: они организовали встречу в Ватикане для возобновления диалога между Киевом и Вашингтоном, согласовали финансирование американского вооружения для Украины, а также лично сопровождали президента Украины в Вашингтон в знак дипломатической поддержки. Несмотря на эти усилия, фундаментальное отношение Трампа к конфликту осталось неизменным: он убежден, что Зеленский только блефует, а Путин держит "все карты".

Відео дня

Именно в таком контексте в конце октября в Майами под руководством спецпредставителя США Стива Уиткоффа подготовили 28-пунктовый мирный план. Уиткофф не владеет русским, ранее не был в Украине и во время переговоров пользовался переводчиком.

Со стороны России переговоры вел Кирилл Дмитриев — глава российского суверенного фонда, который родился в Киеве, прекрасно владеет английским и хорошо ориентируется в американской политике. Автор материала подчеркивает, что сочетание этих участников создало условия для подписания документа, который в значительной степени отвечает интересам Кремля. Дмитриев сам заявил, что "российская позиция действительно была услышана".

Согласно проекту, Украина должна сократить численность армии до 600 тысяч военных, отказаться от вступления в НАТО, оставить позиции на Донбассе, а также согласиться на отмену санкций против России и возвращение Путина в формат G8. Отдельный пункт предусматривает запрет "нацистской идеологии и деятельности", что, по словам автора материала, поддерживает российскую пропаганду о якобы "нацистском режиме" в Киеве, а также обязывает Зеленского провести выборы в течение 100 дней после подписания соглашения — потенциально открывая новые возможности для влияния Кремля.

По данным текста, Зеленский воздерживается от публичного осуждения плана, поскольку не хочет провоцировать Трампа. В то же время времени, чтобы избежать навязывания невыгодного мира, у Киева мало.

В материале также отмечается, что Трамп стремится к быстрому завершению войны, чтобы причислить это к своим международным достижениям и усилить свой политический рейтинг. Из-за слабых позиций Республиканцев на последних выборах губернаторов, президент США больше сосредотачивается на внутренних экономических вопросах, но в дипломатической игре по Украине он предпочитает давление на Киев, считая, что именно украинский президент "не имеет карт".

Напомним, что Украина и Европа оказались в сложной ситуации из-за 28-пунктового мирного плана Трампа, который в значительной степени отражает требования Кремля. Отбросить его полностью сложно, поэтому Киев и Брюссель пытаются выиграть время и надеются повлиять на Москву.

Более того, США могут прекратить оказывать Украине помощь, если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на мирный план предложенный американским президентом Дональдом Трампом.