"Рискуют оттолкнуть Трампа": почему Украина и Европа не могут отвергнуть "мирный план", — СМИ

Украина и Европа оказались в сложном положении из-за предложенного США 28-пунктового "мирного плана" Дональда Трампа, который фактически отражает требования Кремля и не предусматривает участия украинской стороны. Отвергнуть предложение полностью невозможно без риска ухудшить отношения с президентом США, из-за чего Киев и Брюссель стремятся выиграть время и надеются на возможность его влияния на Москву.

Как сообщил обозреватель Sky News Доминик Вагхорн, план был разработан переговорщиком Трампа Стивом Уиткоффом и официальным представителем Кремля Кириллом Дмитриевым без привлечения Украины и европейских стран. По его словам, документ фактически маскирует российские требования под мирное предложение, в частности территории Донбасса, которые Украина обороняет уже почти четыре года, и существенное сокращение украинских вооруженных сил и запрет на участие иностранных миротворцев после заключения любого соглашения.

Аналитик отмечает, что нынешние предложения неприемлемы для Киева: отдать контроль над остальной частью Донбасса означало бы потерю территорий, защищенных многочисленными жертвами украинских военных. Кроме того, план предусматривает более чем двукратное сокращение украинской армии и лишает страну части эффективного дальнобойного оружия.

Документ появился в крайне неудачное для Украины время: страна страдает от массированных ударов дронов, которые как минимум за последние несколько дней унесли десятки жизней, и находится на грани потери стратегического города Покровск. Президент Владимир Зеленский одновременно оказался в серьезном политическом кризисе из-за громких коррупционных обвинений против ключевых должностных лиц.

Также Вагхорн отмечает, что существует подозрение относительно сознательного выбора момента для презентации плана Виткоффом и Дмитриевым с целью дополнительного давления на украинского президента. Парадоксально, однако, такой шаг может подкрепить поддержку Зеленского в Украине, ведь документ вызвал всеобщее возмущение и консолидирует общество и политические круги вокруг него.

"В Киеве план Уиткоффа-Дмитриева вызвал всеобщее осуждение и возмущение. У соперников нет другого выбора, кроме как сплотиться вокруг украинского лидера военного времени, который столкнулся с такими необоснованными требованиями", — говорится в материале.

Кроме этого, происхождение плана остается неопределенным. Некоторые эксперты связывают его с завышенным убеждением Трампа в собственных миротворческих способностях, в частности после его предыдущих успехов в посредничестве по прекращению конфликта в Газе. При этом существует опасение, что команда Трампа ищет возможности снять себя с конфликта, переложив вину на якобы "упрямство" Украины.

Сейчас США уже прекратили прямую финансовую поддержку Украины, ограничившись продажей вооружений Европе для передачи Киеву, а отказ также от разведывательной поддержки может оставить украинскую армию без критически важной информации о будущих ударах. Поэтому Европа и Украина не могут категорически отвергнуть план и пытаются использовать время, надеясь, что Трамп все же будет оказывать давление на Кремль, а не вынуждать Украину к капитуляции.

