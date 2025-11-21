"Ризикують відштовхнути Трампа": чому Україна та Європа не можуть відкинути "мирний план", — ЗМІ

Україна та Європа опинилися у складному становищі через запропонований США 28-пунктовий "мирний план" Дональда Трампа, який фактично відображає вимоги Кремля та не передбачає участі української сторони. Відкинути пропозицію повністю неможливо без ризику погіршити відносини з президентом США, через що Київ і Брюссель прагнуть виграти час і сподіваються на можливість його впливу на Москву.

Як повідомив оглядач Sky News Домінік Вагхорн, план був розроблений переговорником Трампа Стівом Віткоффом та офіційним представником Кремля Кирилом Дмитрієвим без залучення України та європейських країн. За його словами, документ фактично маскує російські вимоги під мирну пропозицію, зокрема території Донбасу, які Україна обороняє вже майже чотири роки, та суттєве скорочення українських збройних сил і заборону на участь іноземних миротворців після укладення будь-якої угоди.

Аналітик наголошує, що нинішні пропозиції є неприйнятними для Києва: віддати контроль над рештою Донбасу означало б втрату територій, захищених численними жертвами українських військових. Окрім того, план передбачає більш ніж дворазове скорочення української армії та позбавляє країну частини ефективної далекобійної зброї.

Документ з’явився в украй невдалий для України час: країна потерпає від масованих ударів дронів, що щонайменше за останні кілька днів забрали десятки життів, і перебуває на межі втрати стратегічного міста Покровськ. Президент Володимир Зеленський одночасно опинився в серйозній політичній кризі через гучні корупційні звинувачення проти ключових посадовців.

Також Вагхорн зазначає, що існує підозра щодо свідомого вибору моменту для презентації плану Віткоффом і Дмитрієвим з метою додаткового тиску на українського президента. Парадоксально, проте такий крок може підкріпити підтримку Зеленського в Україні, адже документ викликав загальне обурення та консолідує суспільство і політичні кола навколо нього.

"У Києві план Віткоффа-Дмитрієва викликав загальний осуд і обурення. У суперників немає іншого вибору, окрім як згуртуватися навколо українського лідера воєнного часу, який зіткнувся з такими необґрунтованими вимогами", — йдеться в матеріалі.

Окрім цього, походження плану залишається невизначеним. Деякі експерти пов’язують його із завищеним переконанням Трампа у власних миротворчих здібностях, зокрема після його попередніх успіхів у посередництві щодо припинення конфлікту в Газі. Водночас існує побоювання, що команда Трампа шукає можливості зняти себе із конфлікту, переклавши провину на нібито "упертість" України.

Наразі США вже припинили пряму фінансову підтримку України, обмежившись продажем озброєнь Європі для передавання Києву, а відмова також від розвідувальної підтримки може залишити українську армію без критично важливої інформації про майбутні удари. Через це Європа та Україна не можуть категорично відкинути план і намагаються використати час, сподіваючись, що Трамп все ж чинитиме тиск на Кремль, а не змушуватиме Україну до капітуляції.

Нагадаємо, що у запропонованому командою Трампа плані припинення війни Україні йдеться про гарантії безпеки, сконструйовані за логікою статті 5 НАТО, із можливим силовим реагуванням на повторну агресію РФ.

Також Фокус писав, що адміністрація Трампа встановила жорсткі часові рамки для переговорного процесу та вимагає від президента України Володимира Зеленського погодитися на умови мирної угоди 27 листопада.