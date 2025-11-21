США пропонують Україні безпеку, як у НАТО: що передбачає "мирний план" Трампа, — Axios

У запропонованому командою Дональда Трампа плані припинення війни Україні йдеться про гарантії безпеки, сконструйовані за логікою статті 5 НАТО, із можливим силовим реагуванням на повторну агресію РФ. Водночас документ передбачає складні компроміси, зокрема територіальні, які можуть спровокувати як зовнішню, так і внутрішню критику.

Зокрема, йдеться про детальний 28-пунктний проєкт, який міністр армії США Ден Дрісколл передав президенту Володимиру Зеленському, передає видання Axios. У тексті зафіксовано, що Україна має отримати "надійні гарантії безпеки", побудовані за моделлю колективної оборони НАТО, але адаптовані під нинішні обставини війни з Росією. Йдеться про механізм, за яким будь-яка масштабна, навмисна і тривала збройна атака РФ після встановлення лінії перемир’я вважатиметься загрозою всій трансатлантичній спільноті.

Паралельно американська сторона передала Україні окремий проєкт рамкової угоди, де більш чітко виписано механізм реагування на можливі порушення. У ньому зазначається, що у випадку нового наступу Росії президент США після термінових консультацій з Києвом, НАТО та європейськими союзниками визначатиме комплекс заходів у відповідь. Серед інструментів реагування названі застосування військової сили, розвідувальна підтримка, логістика, економічний тиск, дипломатичні кроки та інші дії, які визнають необхідними для відновлення безпеки.

Відео дня

Для фіксації та аналізу можливих порушень пропонується створити спільний механізм оцінки за участі України та НАТО. Крім того, у документі йдеться про формування міжнародної моніторингової комісії, яку очолять європейські партнери за участі США. Саме цей орган має контролювати виконання домовленостей після набуття ними чинності.

Окремим блоком прописані зобов’язання країн Альянсу. Зокрема, Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Фінляндія та інші союзники підтверджують, що стабільність України безпосередньо впливає на безпеку Європи. У разі порушення умов перемир’я вони зобов’язуються координувати свої дії зі США для формування єдиної позиції стримування.

Передбачається, що система гарантій діятиме протягом десяти років із можливістю пролонгації за взаємною згодою сторін. У тексті документа залишені місця для підписів України, Сполучених Штатів, Європейського Союзу, НАТО та Російської Федерації. У Білому домі повідомили, що Москва поінформована про зміст проєкту, проте наразі невідомо, чи буде її підпис обов’язковим для набуття угодами юридичної сили.

У самій адміністрації Трампа запропоновані гарантії подають як стратегічний здобуток для України, який здатен посилити її безпеку в довгостроковій перспективі. Також американські чиновники визнають, що документ ще обговорюватиметься з європейськими партнерами та може бути змінений у процесі переговорів.

Водночас план містить низку надзвичайно чутливих для Києва пунктів. Зокрема, йдеться про територіальні поступки: Росії пропонується передати контроль над усією територією Донбасу, а лінії зіткнення в Херсонській і Запорізькій областях фактично зафіксувати в нинішньому стані. Окрім цього, між сторонами має бути створена демілітаризована зона.

Також документ передбачає скорочення чисельності Збройних сил України до 600 тисяч військових. Це менше за їхню нинішню кількість, яка оцінюється у 800–850 тисяч, але суттєво більше довоєнного рівня, що становив приблизно 250 тисяч осіб. Окремо наголошується, що жодні військові контингенти НАТО не будуть розміщені на українській території.

У матеріалі зазначається, що запропонований підхід може викликати різку реакцію серед частини прихильників Трампа, орієнтованих на ізоляціоністський курс "Америка понад усе". Адже в разі реалізації ці домовленості фактично створюють для США зобов’язання вступатися за Україну у разі нового масштабного конфлікту.

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа встановила жорсткі часові рамки для переговорного процесу та вимагає від президента України Володимира Зеленського погодитися на умови мирної угоди до Дня подяки — 27 листопада.

До цього Володимир Зеленський заявив про те, що він готовий обговорювати план завершення російсько-української війни, який був створений США та Росією.