Зеленський готовий обговорювати мирний план Трампа, — Axios

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що він готовий обговорювати план завершення російсько-української війни, який був створений США та Росією.

План, запропонований Зеленському, передбачає серйозні поступки з боку України, зокрема і територіальні поступки щодо території, які знаходяться під контролем української влади. Про це пише Axios з посиланням на власні джерела.

Очікується, що в найближчі дні Зеленський обговорить з Трампом цей план.

До Києва прибув міністр армії США Ден Дрісколл, який презентував Зеленському план Трампа.

Повідомляється, що на сьогоднішній зустрічі Зеленський "виділив фундаментальні принципи, які важливі для людей". Утім сторони погодилися працювати над планом, щоб завершити війну.

США хочуть переконати Україну та Європу

У середу та четвер адміністрація Трампа намагалася переконати Україну та європейських союзників почати працювати над мирним планом, розробленим Росією та США. Вони підкреслювали, що план є "динамічним" документом, який враховуватиме позиції всіх сторін.

Представник Трампа Стів Віткофф, який є співавтором мирного плану, запевнив міністра закордонних справ Німеччини Йогана Вадефула під час телефонної розмови в четвер вранці, що новий план є "рамковою угодою", яка враховує позиції України та Росії.

Зокрема, Віткофф заявив Вадефулу, що якщо сторонам не подобаються певні частини плану, то можна знайти компроміс.

Під час того, як розроблявся план, Віткофф та російський перемовник Кирило Дмітрієв не консультувалися з європейськими партнерами, а українську сторону залучили лише наприкінці.

Американський чиновник повідомив Axios, що внутрішній тиск може змусити Зеленського піти на складні поступки заради миру. Деякі аналітики вважають навпаки — що невизначеність щодо його політичного майбутнього означає, що він не може дозволити собі виглядати як той, хто продається Москві.

Також видання повідомляє, що генерал Дрісколл до минулого тижня не знав, що його призначать на посаду "посланця миру".

Офіційна українська позиція

В Офісі президента підтвердили, що Зеленський отримав мирний план від Дена Дрісколла та американської делегації. Крім того там наголосили, що Зеленський окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу.

"Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир", — зазначили в повідомленні Офісу президента.

Крім того там наголосили, що Зеленський планує в найближчі дні обговорити мирний план з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що на Зеленського чинять тиск, щоб він прийняв мирний план, розроблений спецпосланцем США Стівом Віткоффом і його російським колегою Кирилом Дмитрієвим.

Раніше повідомлялося, що 19 листопада Володимир Зеленський мав провести зустріч з представником Трампа Стівом Віткоффом в Анкарі, щоб обговорити мирний план, розроблений США та Росією. Утім, ця зустріч не відбулася, адже Зеленський вирушив до Туреччини з іншим планом, який був розроблений Україною та Європою. Цей план був таким, який точно не погодила б Росія.