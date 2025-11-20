"Мирний план Трампа" передбачає припинити розслідування воєнних злочинів РФ, — Bloomberg

На Зеленського чинять тиск, щоб він ухвалив мирний план, розроблений спецпосланцем США Стівом Віткоффом і його російським колегою Кирилом Дмитрієвим. Повідомляється, що Дональд Трамп цей план схвалив.

Володимир Зеленський щосили намагається протистояти потенційно принизливій мирній угоді, запропонованій офіційними особами США, ЗМІ повідомляють, що він "отримав сигнали" зі США про те, що йому слід ухвалити угоду, розроблену за узгодженням із Москвою, повідомила людина, обізнана із ситуацією, яка побажала залишитися анонімною, пише Bloomberg, повідомляючи про нові пункти з плану "Віткоффа-Дмитрієва".

Уже відомо, що 20 листопада Зеленський проведе в Києві переговори з представниками армії США на чолі з міністром оборони США Деном Дрісколлом. Делегація, яка вже зустрічалася з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко та головнокомандувачем армії Олександром Сирським, розгляне способи примусу Росії до припинення бойових дій, повідомляють джерела, обізнані із ситуацією.

Остання спроба адміністрації президента США Дональда Трампа відновити переговори містить план із 28 пунктів, розроблений за зразком угоди про припинення вогню в секторі Гази. У ньому викладено відомі вимоги Росії щодо поступок, які Київ неодноразово заявляв як неприйнятні і які досі перешкоджали прориву в зусиллях із досягнення припинення вогню.

За словами людини, знайомої із ситуацією, пропозиція містить вимоги до України поступитися територіями на сході Донбасу Кремлю, зменшити чисельність військових у ЗСУ і, як стало відомо, також зняти санкції з Росії та припинити розслідування воєнних злочинів.

Обмеження чисельності армії зробить Україну вразливою для будь-якого відновлення наступу за наказом президента Росії Володимира Путіна, який схвалив попередню мирну угоду з Києвом щодо східної України перед початком вторгнення 2022 року.

Європейські дипломати висловили скептицизм щодо будь-якої угоди, зазначивши, що Путін, як правило, погоджується на будь-які пропозиції, перебуваючи під тиском. За словами інсайдерів, Кремль намагається перешкодити набуттю чинності в п'ятницю санкцій США проти двох найбільших російських нафтових компаній — ПАТ "Роснефть" і ПАТ "Лукойл".

За словами джерел, знайомих із ситуацією, українські та європейські чиновники поки що не знають, чи підтримає Трамп ці пропозиції і що станеться, якщо Київ їх відхилить. Україна покладається на підтримку американської розвідки в питаннях протиповітряної оборони і на американську зброю, яку в основному оплачують європейці.

Міністри закордонних справ Європейського союзу висловили занепокоєння щодо цих пропозицій на переговорах у Брюсселі в четвер.

"Щоб будь-який план спрацював, у ньому мають брати участь українці та європейці", — заявила журналістам глава зовнішньополітичного відомства блоку Кая Каллас.

Нагадаємо, тим часом Дональд Трамп більше не хоче, щоб силами НАТО в Європі опікувався американський генерал, як це було з часів Дуайта Ейхзенхауера, який і був першим таким генералом. Президент США хоче, щоб цим зайнялася Німеччина, чим шокував німецьке військове керівництво.

Відомо також, що 20 листопада Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу".