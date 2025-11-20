"Мирный план Трампа" предполагает прекратить расследования военных преступлений РФ, — Bloomberg

На Зеленского оказывают давление, чтобы он принял мирный план, разработанный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и его российским коллегой Кириллом Дмитриевым. Сообщается, что Дональд Трамп этот план одобрил.

Владимир Зеленский изо всех сил пытается противостоять потенциально унизительному мирному соглашению, предложенному официальными лицами США, СМИ сообщают, что он "получил сигналы" из США о том, что ему следует принять сделку, разработанную по согласованию с Москвой, сообщил человек, знакомый с ситуацией, пожелавший остаться анонимным, пишет Bloomberg, сообщая о новый пунктах из плана "Уиткоффа-Дмитриева".

Уже известно, что 20 ноября Зеленский проведет в Киеве переговоры с представителями армии США во главе с министром обороны США Дэном Дрисколлом. Делегация, которая уже встречалась с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и главнокомандующим армией Александром Сырским, рассмотрит способы принуждения России к прекращению боевых действий, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Последняя попытка администрации президента США Дональда Трампа возобновить переговоры включает план из 28 пунктов, разработанный по образцу соглашения о прекращении огня в секторе Газа. В нем изложены известные требования России об уступках, которые Киев неоднократно заявлял как неприемлемые и которые до сих пор препятствовали прорыву в усилиях по достижению прекращения огня.

По словам человека, знакомого с ситуацией, предложение включает в себя требования к Украине уступить территории на востоке Донбасса Кремлю, уменьшить численность военных в ВСУ и, как стало известно, также снять санкции с России и прекратить расследования военных преступлений.

Ограничения численности армии сделает Украину уязвимой для любого возобновления наступления по приказу президента России Владимира Путина , который одобрил предыдущее мирное соглашение с Киевом по восточной Украине перед началом вторжения в 2022 году.

Европейские дипломаты выразили скептицизм по поводу любой сделки, отметив, что Путин, как правило, соглашается на любые предложения, находясь под давлением. По словам инсайдеров, Кремль пытается помешать вступлению в силу в пятницу санкций США против двух крупнейших российских нефтяных компаний — ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл".

По словам источников, знакомых с ситуацией, украинские и европейские чиновники пока не знают, поддержит ли Трамп эти предложения и что произойдет, если Киев их отклонит. Украина полагается на поддержку американской разведки в вопросах противовоздушной обороны и на американское оружие, которое в основном оплачивают европейцы.

Министры иностранных дел Европейского союза выразили обеспокоенность по поводу этих предложений на переговорах в Брюсселе в четверг.

"Чтобы любой план сработал, в нем должны участвовать украинцы и европейцы", — заявила журналистам глава внешнеполитического ведомства блока Кая Каллас.

Напомним, тем временем Дональд Трамп больше не хочет, чтобы силами НАТО в Европе занимался американский генерал, как это было со времен Дуайта Эйхзенхауэра, который и был первым таким генералом. Президент США хочет, чтобы этим занялась Германия, чем шокировал немецкое военное руководство.

Известно также, что 20 ноября Зеленский встретится с фракцией "Слуга народа".