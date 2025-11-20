Зеленский сегодня встретится с фракцией "Слуга народа", — источники Фокуса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вечером 20 ноября пройдет встреча президента с парламентской фракцией "Слуга народа".

Встреча состоится около 20:00. Эту информацию сообщают источники Фокуса во фракции "Слуга народа".

Что будут обсуждать на встрече

Фокус сегодня сообщал, что депутаты "Слуги народа" недовольны скандалом с "пленками Миндича". Поэтому на встрече они депутаты будут требовать отставки Андрея Ермака.

Некоторые нардепы настроены настолько решительно, что заявляют о готовности сложить мандаты, если требование не будет услышано.

В частных разговорах нардепы признают, что пытаются "максимально дистанцироваться" от скандала.

Ранее нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что многие депутаты Верховной Рады считают, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак должен уйти в отставку из-за информации, что он может фигурировать на "пленках Миндича".

Также сообщалось, что у Зеленского не осталось бы выбора, кроме как отправить Ермака в отставку, если бы "выплыло", что Ермак координировал "расправу над НАБУ и САП".

Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев опубликовал заявление, в котором озвучил политическую позицию ряда однопартийцев и шаги по решению сложившейся ситуации.

Зато народный депутат Анна Скороход, которая избиралась по спискам "Слуги народа", сделала прогноз, что главу Офиса президента Андрея Ермака уволят, а дальше должна состояться перезагрузка правительства.