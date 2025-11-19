Временное правительство, увольнение Ермака и Зеленский перед тяжелым выбором: нардеп Скороход дала прогноз по Украине

Народный депутат от партии "За будущее" Анна Скороход заявила, что главу Офиса президента Андрея Ермака уволят, а дальше должна состояться перезагрузка правительства.

Народный депутат Анна Скороход спрогнозировала дальнейшие события в Украине в котором новое временное правительство должно подготовить страну к выборам, проведет переговоры и подпишет мирное соглашение. Об этом она рассказала на YouTube канале "Суперпозиция".

Анна Скороход спрогнозировала, что будет происходить в Украине

По словам Скороход, увольнение Андрея Ермака — это вопрос даже не к парламенту, а это вопрос к возможному "самосохранению Зеленского".

"Это будет вопрос принципиальный. Ну, если его Зеленский не примет, если мы это допускаем, то скорее всего мы увидим новые пленки и будут еще больше скандалов, чем мы видим на сегодня. Новые пленки, где будет фигурировать сам Ермак. Все там. Вы себе не представляете тот сборник. "Клондайк", как говорится. Там все сферы власти, все правоохранительные органы, даже антикоррупционные органы, кстати, о них звучало в этих пленках. Там, знаете, у нас гниль везде, полностью прогнившая система. Я более того скажу, все схемы те же, они и в оборонной сфере", — сказала Скороход.

Она отметила, что Ермак это "человек, который выполняет роль президента, но его никто не выбирал. Вот и все".

"Далее мы увидим условия мирного переговорного процесса... дальше у нас будет временное правительство, как хотите назовите: выхода из кризиса, антивоенное, антикоррупционное, как хотите его назовите. Не имеет значения абсолютно, но это будет правительство на несколько месяцев, которое подготовит страну к выборам, проведет переговорный процесс, подпишет мировое соглашение и вот как-то обо всем по очереди", — предположила Скороход.

По ее словам есть шанс закончить войну и выйти на перезагрузку власти в целом.

По мнению Скороход в Украину вернется бывший главком Валерий Залужный, ведь именно его западные партнеры Украины видят главой этого "временного переходного правительства". И по ее словам, это общее видение Великобритании и США.

"По большому счету не так долго осталось ждать, учитывая быстротечность процессов, которые сейчас начались", — сказала Скороход и отметила, что может вообще встать вопрос "Украины, как таковой".

"Нам надо с этим очень осторожно, быстро заканчивать. Принимать или не принимать условия, здесь, к сожалению, мы уже решений не будем принимать. Мы будем объектом в этом переговорном процессе", — заявила она.

По словам Анны Скороход, политические скандалы, операция "Мидас" и "пленки Миндича" оттягивают фокус от фронта, где сейчас тяжелая ситуация и нужна помощь здесь и сейчас.

"Какая у них мотивация? Мне звонят и говорят: "Мы сейчас развернемся и пойдем на Верховную Раду, на Офис президента, на всех". Ну, вы представляете, что там происходит? Ты отдаешь свою жизнь, а тут просто на крови наживается?", — сказала Скороход.

Также по ее мнению, Украине будет предложена сделка и президента Украины Владимира Зеленского поставят в неудобную позицию.

"Он на растяжке. Здесь ему не позавидуешь, на самом деле. Вот и будет стоять вопрос не только принять не принять условия, а будет стоять вопрос, что если он их не примет, то найдут другого, кто примет", — заявила Скороход.

Напомним, американо-российский план, который в США считают реалистичным для завершения войны, предусматривает необходимость Украины идти на уступки — территориальные, а также по количеству военных.

Фокус проанализировал 28-пунктный план, созданный Виткоффом и Дмитриевым. Отмечается, что под ширмой "гарантий безопасности" РФ может прятать замораживание фронта на нынешних линиях, уступки по курсу на НАТО и даже "защиту русскоязычных", а визит топ-военных США в Киев выглядит как попытка воочию оценить, насколько украинская власть готова к такому сценарию.