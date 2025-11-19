Тимчасовий уряд, звільнення Єрмака та Зеленський перед важким вибором: нардепка Скороход дала прогноз по Україні

Народна депутатка від партії "За майбутнє" Анна Скороход заявила, що голову Офісу президента Андрія Єрмака звільнять, а далі має відбутись перезавантаження уряду.

Народна депутатка Анна Скороход спрогнозувала подальші події в Україні в якому новий тимчасовий уряд має підготувати країну до виборів, проведе переговори та підпише мирну угоду. Про це вона розповіла на YouTube каналі "Суперпозиція".

Анна Скороход спрогнозувала, що відбуватиметься в Україні

За словами Скороход, звільнення Андрія Єрмака — це питання навіть не до парламенту, а це питання до можливого "самозбереження Зеленського".

"Це буде питання принципове. Ну, якщо його Зеленський не прийме, якщо ми це допускаємо, то скоріш за все ми побачимо нові плівки і будуть ще більше скандалів, ніж ми бачимо на сьогодні. Нові плівки, де фігуруватиме сам Єрмак. Всі там. Ви собі не уявляєте той збірник. "Клондайк", як то кажуть. Там всі сфери влади, всі правоохоронні органи, навіть антикорупційні органи, до речі, про них звучало в цих плівках. Там, знаєте, в нас гнилість всюди, повністю прогнивша система. Я більше того скажу, всі схеми ті самі, вони і в оборонній сфері", - сказала Скороход.

Вона зауважила, що Єрмак це "людина, який виконує роль президента, але його ніхто не обирав. От і все".

"Далі ми побачимо умови мирного переговорного процесу… далі в нас буде тимчасовий уряд, як хочете назвіть: виходу з кризи, антивоєнний, антикорупційний, як хочете його назвіть. Немає значення абсолютно, але це буде уряд на декілька місяців, який підготує країну до виборів, проведе перемовний процес, підпише мирову угоду і от якось про все по черзі", - припустила Скороход.

За її словами є шанс закінчити війну і вийти на перезавантаження влади в цілому.

На думку Скороход до України повернеться колишній головком Валерій Залужний, адже саме його західні партнери України бачать головою цього "тимчасового перехідного уряду". І за її словами, це спільне бачення Великої Британії та США.

"По великому рахунку не так довго залишилось чекати, зважаючи на швидкоплинність процесів, які зараз почалися", - сказала Скороход та зауважила, що може взагалі постати питання "України, як такої".

"Нам треба з цим дуже обережно, швидко закінчувати. Приймати, чи не приймати умови, тут, на жаль, ми вже рішень не будемо приймати. Ми будемо об'єктом в цьому перемовному процесі", - заявила вона.

За словами Анни Скороход, політичні скандали, операція "Мідас" та "плівки Міндіча" відтягують фокус від фронту, де нині важка ситуація і потрібна допомога тут і зараз.

"Яка в них мотивація? Мені дзвонять і кажуть: "Ми зараз розвернемося і підемо на Верховну Раду, на Офіс президента, на всіх". Ну, ви уявляєте, що там відбувається? Ти віддаєш своє життя, а тут просто на крові наживається?", - сказала Скороход.

Також на її думку, Україні буде запропонована угода і президента України Володимира Зеленського поставлять у незручну позицію.

"Він на розтяжці. Тут йому не позаздриш, насправді. От і буде стояти питання не тільки прийняти не прийняти умови, а буде стояти питання, що якщо він їх не прийме, то знайдуть іншого, хто прийме", - заявила Скороход.

Нагадаємо, американсько-російський план, який у США вважають реалістичним для завершення війни, передбачає необхідність України йти на поступки — територіальні, а також щодо кількості військових.

Фокус проаналізував 28-пунктний план, створений Віткоффом та Дмітрієвим. Відзначається, що під ширмою "гарантій безпеки" РФ може ховати замороження фронту на нинішніх лініях, поступки щодо курсу на НАТО й навіть "захист російськомовних", а візит топвійськових США до Києва виглядає як спроба на власні очі оцінити, наскільки українська влада готова до такого сценарію.