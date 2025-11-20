Зеленський сьогодні зустрінеться з фракцією "Слуга народу", — джерела Фокусу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ввечері 20 листопада пройде зустріч президента з парламентською фракцією "Слуга народу".

Зустріч відбудеться приблизно о 20:00. Цю інформацію повідомляють джерела Фокусу у фракції "Слуга народу".

Що обговорюватимуть на зустрічі

Фокус сьогодні повідомляв, що депутати "Слуги народу" незадоволені скандалом з "плівками Міндіча". Тож на зустрічі вони вимагатимуть відставки Андрія Єрмака.

Деякі нардепи налаштовані настільки рішуче, що заявляють про готовність скласти мандати, якщо вимога не буде почута.

У приватних розмовах нардепи визнають, що намагаються "максимально дистанціюватися" від скандалу.

Раніше нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що чимало депутатів Верховної Ради вважають, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку через інформацію, що він може фігурувати на "плівках Міндіча".

Також повідомлялося, що у Зеленського не лишилося б вибору, крім як відправити Єрмака у відтсавку, якби "виплило", що Єрмак координував "розправу над НАБУ і САП".

Нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв опублікував заяву, у якій озвучив політичну позицію низки однопартійців і кроки щодо вирішення ситуації, що склалася.

Натомість народна депутатка Анна Скороход, яка обиралася по списках "Слуги народу", зробила прогноз, що голову Офісу президента Андрія Єрмака звільнять, а далі має відбутись перезавантаження уряду.