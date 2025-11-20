Германия "в шоке": США отходят от руководства НАТО в Европе и уже нашли преемника

Спецпредставитель президента Трампа в альянсе Мэтью "Мэтт" Уитакер заявил, что Германия должна взять на себя командование силами НАТО в Европе. Чем шокировал сидевшего рядом с ним немецкого генерала НАТО.

Мэтью Уитакер сказал, что долгосрочной "желаемой целью" Вашингтона является назначение Берлином верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (Saceur), поскольку Европа берет на себя все больше ответственности за собственную оборону, сообщает The Times.

Посланник Трампа шокировал публику на конференции в Берлине

На протяжении всей истории альянса пост Верховного главнокомандующего неизменно занимал четырехзвездный генерал США, с тех пор как в 1951 году Дуайт Эйзенхауэр стал первым командующим, занявшим эту должность. С июля эту должность занимает Алексус Гринкевич, генерал ВВС США.

Логика всегда заключалась в том, что в случае войны командующему необходимо будет контролировать масштабное развертывание американских сил, потенциально включая ядерное оружие, и поэтому ему потребуются тесные отношения с президентом США и его полное доверие.

Многие европейские столицы также рассматривают это соглашение как важнейший символ приверженности Америки обеспечению безопасности своего континента.

Белый дом впервые рассматривал возможность передачи роли Верховного главнокомандующего европейскому генералу весной, вскоре после возвращения Трампа к власти. Насколько известно, высокопоставленные республиканцы в Конгрессе отговорили Трампа от этой идеи после того, как европейские дипломаты обратились к ним с просьбой вмешаться.

Однако Мэтт Уитакер, которого в Европе считают ключевым собеседником, пользующимся уважением президента США, публично озвучил эту концепцию на Берлинской конференции по безопасности во вторник, 18 ноября.

Посол США в НАТО заявил, что Трамп полностью понимает важность альянса, а поддержка Вашингтоном его центрального положения статьи 5 о взаимной обороне остается "непоколебимой".

Затем он осыпал похвалами Германию за посредничество в достижении новой цели НАТО для союзников по тратам 3,5% своего ВВП на вооруженные силы и еще 1,5% на более широкие статьи расходов на безопасность, а также за разработку плана по достижению этой цели к 2029 году.

Однако министр обороны Германии Борис Писториус 19 ноября признал, что эта цель не будет достигнута, прогнозируя, что расходы на оборону достигнут всего 3,05% ВВП через четыре года. Ранее в этом году министр финансов Ларс Клингбайль обещал 3,5%.

Несмотря на это, Уитакер приветствовал Берлин, назвав его "наглядным примером" для других союзников, и призвал их "активизироваться" и последовать примеру Германии в "укреплении сдерживающего потенциала альянса и поддержке Украины".

На вопрос, не создаст ли военное усиление Европы каких-либо осложнений для США, он ответил: "Я с нетерпением жду того дня, когда Германия приедет в США и скажет: "Мы готовы занять пост верховного главнокомандующего ОВС НАТО". Думаю, до этого еще далеко, но я с нетерпением жду этих обсуждений".

Позже Уитакер добавил: "Возможно, через 15 лет, а может и раньше, у нас будет дискуссия, в ходе которой Европа заявит о своей готовности взять на себя истинное лидерство, которое Соединенные Штаты осуществляли на протяжении последних 76 лет со времени основания НАТО".

В ответ генерал-лейтенант Вольфганг Вин, представитель Германии в военном комитете НАТО, заявил, что он "немного удивлен" этим предложением.

"Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе, четырехзвездный генерал США, — это очень, очень важная должность, не только в политическом плане. Он имеет возможность напрямую подчиняться президенту США, и у него есть дела поважнее в Европе. Мы, немцы, стремимся сделать больше. Мы займем новые должности… на ведущих ролях, но нам стоит дважды подумать о его позиции", — сказал Вин.

При этом Уитакер заявил, что хоть Трамп и понимает важность НАТО и партнерства с союзниками, но он ожидает "гораздо большего, чем, вероятно, когда-либо ожидало большинство президентов".

