РФ угрожает и способна атаковать НАТО хоть завтра: в Бундесвере оценили силы россиян (фото)

Немецкий генерал-лейтенант Александр Зольфранк предупредил, что Россия имеет возможность в любой момент нанести ограниченный удар по территории НАТО, при этом решение Москвы будет зависеть лишь от позиции западных союзников.

Генерал Бундесвера в интервью агентству Reuters заявил, что при нынешних возможностях российских вооруженных сил "небольшая атака" на территорию страны НАТО может быть осуществлена "уже завтра".

"Небольшую, быструю, ограниченную регионально, ничего крупного — Россия слишком связана Украиной для этого", — отметил Зольфранк.

В то же время генерал повторил ранее опубликованные предупреждения о том, что Россия при продолжении нынешних темпов перевооружения потенциально сможет инициировать крупномасштабное нападение на альянс из 32 стран уже к 2029 году.

Несмотря на неудачи российской кампании в Украине, воздушные силы России сохраняют значительную боевую мощь, а стратегические ядерные и ракетные силы "остаются невредимыми". Что касается морской компоненты, добавил Зольфранк, то хотя Черноморский флот и понес потери, другие российские флоты не были сокращены.

Відео дня

По словам Зольфранка, сухопутные войска России несут потери, но руководство РФ заявляет о планах увеличить общую численность войск до 1,5 млн человек. Он также указал, что у России имеется достаточное количество основных боевых танков для гипотетической организации ограниченного наступления в краткие сроки. Впрочем, о наличии у Кремля планов на такое наступление в настоящем генерал не уточнил.

НАТО и РФ - Кремль провел "частичную мобилизацию" в сентябре 2022 года

В целом решение Москвы о нападении на НАТО будет зависеть от трех факторов: военной мощи России, ее военных достижений и руководства.

"Эти три фактора приводят меня к выводу, что нападение России вполне возможно. Будет ли оно иметь место или нет, во многом зависит от нашего собственного поведения", — добавил он.

Война РФ и НАТО — Калининград и обвинения Москвы

В свою очередь российская сторона заявила о росте военной активности НАТО вблизи своих границ и отработке сценариев, связанных с возможным блокированием Калининградской области. Так замминистра иностранных дел России Александр Грушко сказал, что во время учений альянса прорабатываются действия, включающие изоляцию Калининградского региона.

"Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами", — сказал Грушко.

Ключевые базы НАТО в Восточной Европе Фото: NATO

По его словам, в текущих условиях перспективы диалога по снижению напряженности "крайне ограничены", поскольку государства НАТО якобы не демонстрируют готовности к равноправному обсуждению мер деэскалации. При этом Грушко добавил, что Россия будет использовать международно-правовые и другие механизмы для защиты своих национальных интересов.

Оценка вероятности войны РФ и НАТО

Комментируя заявления Москвы военный журналист Ставрос Атламазоглу отметил, что российские официальные лица "игнорируют ключевые причинно-следственные связи". Он отмечает, что усиление НАТО, включая рост оборонных расходов и боеготовности, стало реакцией на полномасштабное вторжение России в Украину.

"Мотивировать страны тратить больше на оборону непросто. Особенно сложно это сделать в мирное время и при отсутствии очевидной угрозы", — подчеркнул он.

Журналист добавил, что Москва обладает значительным опытом в проведении психологических операций и создании информационной среды, оправдывающей ее шаги. В этом контексте обвинения НАТО в провоцировании конфронтации, по его мнению, могут быть использованы для дальнейшего усиления напряженности между Россией и Альянсом.

Напомним, президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который позволяет призывать на военную службу без сезонных перерывов — с 1 января по 31 декабря. Еще один закон, подписанный главой Кремля, позволяет привлекать резервистов к охране критически важных объектов инфраструктуры.