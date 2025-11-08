РФ загрожує і здатна атакувати НАТО хоч завтра: у Бундесвері оцінили сили росіян (фото)

Німецький генерал-лейтенант Александер Зольфранк попередив, що Росія має можливість у будь-який момент завдати обмеженого удару по території НАТО, при цьому рішення Москви залежатиме лише від позиції західних союзників.

Генерал Бундесверу в інтерв'ю агентству Reuters заявив, що за нинішніх можливостей російських збройних сил "невелика атака" на територію країни НАТО може бути здійснена "вже завтра".

"Невелику, швидку, обмежену регіонально, нічого великого — Росія занадто пов'язана Україною для цього", — зазначив Зольфранк.

Водночас генерал повторив раніше опубліковані попередження про те, що Росія за умови продовження нинішніх темпів переозброєння потенційно зможе ініціювати великомасштабний напад на альянс із 32 країн уже до 2029 року.

Попри невдачі російської кампанії в Україні, повітряні сили Росії зберігають значну бойову міць, а стратегічні ядерні та ракетні сили "залишаються неушкодженими". Що стосується морської компоненти, додав Зольфранк, то хоча Чорноморський флот і зазнав втрат, інші російські флоти не були скорочені.

За словами Зольфранка, сухопутні війська Росії зазнають втрат, але керівництво РФ заявляє про плани збільшити загальну чисельність військ до 1,5 млн осіб. Він також зазначив, що у Росії є достатня кількість основних бойових танків для гіпотетичної організації обмеженого наступу в короткі терміни. Втім, про наявність у Кремля планів на такий наступ у теперішньому генерал не уточнив.

НАТО і РФ — Кремль провів "часткову мобілізацію" у вересні 2022 року

Загалом рішення Москви про напад на НАТО залежатиме від трьох чинників: військової могутності Росії, її військових досягнень і керівництва.

"Ці три фактори приводять мене до висновку, що напад Росії цілком можливий. Буде він мати місце чи ні, багато в чому залежить від нашої власної поведінки", — додав він.

Війна РФ і НАТО — Калінінград і звинувачення Москви

Зі свого боку російська сторона заявила про зростання військової активності НАТО поблизу своїх кордонів і відпрацювання сценаріїв, пов'язаних із можливим блокуванням Калінінградської області. Так заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко сказав, що під час навчань альянсу опрацьовують дії, які включають ізоляцію Калінінградського регіону.

"Під час навчань альянсу відпрацьовуються такі сценарії, як блокування Калінінградської області. Йде активна мілітаризація регіону, накачування його коаліційними силами і засобами", — сказав Грушко.

Ключові бази НАТО у Східній Європі Фото: NATO

За його словами, в поточних умовах перспективи діалогу щодо зниження напруженості "вкрай обмежені", оскільки держави НАТО нібито не демонструють готовності до рівноправного обговорення заходів деескалації. При цьому Грушко додав, що Росія буде використовувати міжнародно-правові та інші механізми для захисту своїх національних інтересів.

Оцінка ймовірності війни РФ і НАТО

Коментуючи заяви Москви, військовий журналіст Ставрос Атламазоглу зазначив, що російські офіційні особи "ігнорують ключові причинно-наслідкові зв'язки". Він зазначає, що посилення НАТО, включно зі зростанням оборонних витрат і боєготовності, стало реакцією на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Мотивувати країни витрачати більше на оборону непросто. Особливо складно це зробити в мирний час і за відсутності очевидної загрози", — підкреслив він.

Журналіст додав, що Москва має значний досвід у проведенні психологічних операцій і створенні інформаційного середовища, що виправдовує її кроки. У цьому контексті звинувачення НАТО в провокуванні конфронтації, на його думку, можуть бути використані для подальшого посилення напруженості між Росією та Альянсом.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін затвердив закон, який дає змогу призивати на військову службу без сезонних перерв — з 1 січня по 31 грудня. Ще один закон, підписаний главою Кремля, дозволяє залучати резервістів до охорони критично важливих об'єктів інфраструктури.