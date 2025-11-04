В России ввели круглогодичный призыв: Путин приказал мобилизовать без перерыва и привлекать резервистов, — росСМИ

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который позволяет проводить призыв на военную службу без сезонных перерывов — с 1 января по 31 декабря. Кроме этого, принят закон о привлечении резервистов к охране стратегических объектов.

Как сообщает "РИА Новости", документ обнародован на официальном портале правовых актов РФ. Согласно новому закону, с 1 января 2026 года призыв граждан на срочную службу в России будет осуществляться в течение всего календарного года без разделения на весеннюю и осеннюю кампании.

Авторы законопроекта — председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Они пояснили, что документ направлен на "систематизацию работы военкоматов" и позволит "планово формировать контингенты военнослужащих".

Несмотря на круглогодичный период мобилизации, отправка призывников к местам службы будет происходить дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также определены категории граждан, для которых будут устанавливаться индивидуальные сроки отправки.

Відео дня

Согласно новым правилам, повестки теперь можно размещать в государственном электронном реестре, а срок явки в военкомат не должен превышать 30 дней с момента публикации сообщения. Военные комиссариаты также получают право выдавать выписки из электронного реестра воинского учета, включая справки в цифровом формате.

Кроме того, законом предусмотрены новые обязанности для призывных комиссий, которые должны организовывать медицинские осмотры и психологический отбор граждан, не состоящих в запасе.

Параллельно Путин подписал еще один закон, который позволяет привлекать резервистов к охране критически важных объектов инфраструктуры. Российские медиа отмечают, что речь идет об усилении контроля над военными и энергетическими структурами.

Напомним, что в 2022 году Россия впервые со времен Второй мировой войны объявила частичную мобилизацию для участия в войне против Украины. С тех пор Кремль постепенно расширяет полномочия военных комиссариатов и переводит воинский учет в электронную форму, что позволяет рассылать повестки онлайн и контролировать выезд мужчин за границу.

Как сообщал Фокус, в РФ блокируют выезд мужчин и присылают электронные повестки.

Фокус также писал, что осенью этого года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о призыве двух миллионов резервистов и разрешил их привлекать для боевых действий за пределами государства.