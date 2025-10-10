В РФ блокируют выезд мужчин и присылают электронные повестки: готовятся ли к новой войне (фото)

Власти Российской Федерации 1 октября начали осенний призыв на срочную службу и уже 10 дней рассылают россиянам электронные повестки, которые блокируют выезд за границу. Перед этим западные аналитики предупреждали об угрозе новой войны, которая начнется в Европе, а в Украине говорили о нехватке солдат в российской армии.

Россиянам массово блокируют выезд за границу из-за электронных повесток, написали в Telegram-канале росСМИ Baza. Новация с цифровыми повестками касается четырех регионов и, среди прочего, задела жителей Москвы. Указывается, что получатели таких цифровых "приглашений" в ВС РФ оказались в специальном реестре и их не выпустят, пока они не появятся в военкомат.

Выяснилось, что российские власти ввели экспериментальную систему электронных повесток, которую решили тестировать во время призыва на срочную службу осенью 2025 года. Новация коснулась пока только четырех регионов — Москвы (13 млн населения), Рязанской и Сахалинской областей (1 млн и 450 тыс. соответственно), республики Марий Эл (666 тыс.).

В канале опубликовали два скриншота с данными об электронных повестках. Минобороны РФ предупредило россиянина, что данные о его повестке размещены в специальном реестре и с этого момента у него есть семь дней, чтобы добровольно прийти в военкомат. Если этого не сделать, немедленно заблокируется выезд за границу. Если же россиянин будет игнорировать повестку еще 20 дней, то не сможет получить кредит, информирует Минобороны РФ. Кроме того, будут проблемы с регистрацией имущественных прав (на транспорт, недвижимость) и с предпринимательской деятельностью.

Война РФ и НАТО — электронная повестка москвичу Фото: Baza Война РФ и НАТО — электронная повестка и угрозы российского Минобороны Фото: Baza

"Множество россиян заблокировали выезд из РФ — все из-за полномасштабного запуска проекта электронных повесток. Все, чьи имена размещены в реестре повесток, теперь не могут выехать за границу", — говорится в заметке росСМИ.

Baza ссылается на собственные источники, которые рассказали, что электронные повестки приходят москвичам и жителям трех регионов рано утром — около 6 часов. С того момента начинает действовать запрет на выезд, который, как уверяет Минобороны РФ, можно снять, просто придя в военкомат.

Война РФ и НАТО — детали осеннего призыва

Осенний призыв 2025 года в РФ пройдет с 1 октября по 31 декабря, указано в соответствующем указе российского президента Владимира Путина. Количество россиян 18-30 лет, которые пополнят ряды ВС РФ, — 135 тысяч человек, говорится в заявлении росСМИ "Интерфакс". При этом российское командование уверяет, что они пройдут срочную службу и не будут направляться на войну в Украину.

На событие отреагировал представитель Добровольческой армии Украины Сергей Братчук, который объяснил, что осенний призыв в РФ — это скрытая мобилизация. Россиян, попавших в армию, заставляют подписывать контракты, а население при этом не протестует.

29 сентября президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно масштабной мобилизации в РФ и возможности новой войны. Президент заявил, что Кремль набирает большую армию и это говорит о готовности начать полномасштабную войну в Европе. 9 октября глава государства рассказал о росте возможностей ВСУ, которые получили ракеты "Фламинго", "Нептун", дрон "Рута" и тому подобное.

Напоминаем, 10 октября стало известно о подготовке стран Балтии к войне с РФ и о том, как будут спасать гражданское население.