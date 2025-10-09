Зеленский подтвердил успешные удары ракет "Нептун" и "Фламинго": в паре били по целям РФ
В октябре ракеты "Нептун" и "Фламинго" успешно отработали по целям, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, Силы обороны применили дроны-ракеты "Паляница" и "Рута", а также дальнобойные беспилотники FP-1.
Первые удары пары украинских ракет по военным объектам были ощутимы для россиян, заявил Зеленский 9 октября во время встречи с журналистами, написало агентство "Укринформ".
Президент не уточнил, по каким именно целям ударили "Нептун" и "Фламинго" и в каком количестве, но предложил каждому самостоятельно вспомнить, что происходило на прошлой неделе.
"Последнюю неделю — не буду говорить в каком количестве — было применение нашей пары "Нептун" и "Фламинго". Есть применение, и есть первые ощутимые результаты именно этого нашего оружия", — сказал он.
Зеленский кратко описал применение других средств поражения:
- "Паляница" била по складам ВС РФ;
- "Рута" — удар по морской платформе и на расстояние более 250 км;
- "Лютый", Fire Point — массовые пуски 300 средств поражения.
"Это серьезная операция. Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск — достижимы. То, что произошло, — это действительно, на мой взгляд, большой успех", — подытожил президент.
Удары по РФ — детали
Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди регулярно информировал об ударах по РФ, которые состоялись в августе и сентябре 2025 года. В частности, в августе удалось провести 17 воздушных атак и поразить полдесятка нефтеперерабатывающих заводов, а также станций магистральных газопроводов, резервуаров с горючим и нефтяных терминалов.
Между тем в канале "Око Гора" опубликовали инфографику ударов за август (44 прилета в РФ) и сентябрь (40).
Отметим, Фокус писал об ударах по РФ, которые состоялись в начале октября 2025 года. Один из ударов — атака на нефтяной терминал в Феодосии во временно оккупированном Крыму. Неустановленное средство поражения попало в стратегический объект РФ и пожар пылает четвертые сутки подряд. При этом представители оккупационной администрации молчат об инциденте, только предупреждая о закрытии дорог между Феодосией и Керчью.
Еще один удар — налет дронов на расстояние более 1 500 км. Россияне жаловались на появление дронов аж под Оренбургом (граница с Казахстаном) и в Пермском крае. Первая цель — Орский НПЗ, вторая — завод "Азот", который выпускает вещества для взрывчатки. В небе заметили беспилотник, по очертаниям похожий на БпЛА "Лютый", отметили аналитики.
Напоминаем, утром 9 октября росСМИ сообщили о пожаре на НПЗ "Лукойла" в Волгоградской области: слышали взрывы в первом часу ночи.