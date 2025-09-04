"Мадяр" отчитался о 17 атаках ВСУ на НПЗ РФ: сколько заводов избежали ударов (видео)
Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди сообщил об итогах ударов по нефтеперерабатывающим заводам РФ, которые состоялись в августе 2025 года. Выяснилось, что произошло 17 атак, причем некоторые НПЗ страдали от дронов несколько раз.
Удары по стратегическим объектам РФ провели бойцы ВСУ, а также Главного управления разведки Минобороны, Сил специальных операций ВСУ и из других подразделений СОУ, написал Роберт Бровди с позывным "Мадяр" на странице Facebook. Командующий предупредил россиян, что они почувствуют острую нехватку топлива, а также газа и нефти. В Telegram-канале СБС появилось видео с инфографикой украинских атак на нефтегазовую отрасль России. Фокус обратил внимание на то, сколько НПЗ все еще недосягаемы.
Сообщение Роберта Бровди появилось вечером 3 сентября. Украинский офицер обнародовал полный перечень ударов по НПЗ РФ в августе 2025 года. Видим, что самой продуктивной стала четвертая неделя, когда состоялось пять атак за семь дней. Также указывается, что подразделения СБС, которые осуществляли удары, — это 14 полк и группа "Гриф".
Атаки на НПЗ РФ — распределение по неделям
І неделя (с 1 по 3 августа) — два удара: Рязанский НПЗ (02.08, СБС), база горюче-смазочных материалов (ГСМ) АЭ "СОЧИ" (СБС).
ІІ неделя (с 4 по 10 августа) — три удара: Афипский НПЗ (07.08, СБС и ГУР), база ГСМ "Эртан" (08.08, СБС), Саратовский НПЗ (10.08, СБС).
III неделя (с 11 по 17 августа) — три удара: нефтеперекачивающая станция "Унеча Транснефть-Дружба" (12.08, СБУ, ГУР, другое подразделение СОУ), Волгоградский НПЗ (14.08, СБС и ГУР), АО "Невинномысский азот" (16.08, СБУ и другое подразделение СОУ).
ІѴ неделя (с 18 по 24 августа) — пять ударов: НПС "Никольское-Транснефть" (18.08, СБС), Новошахтинский НПЗ (20.08, "Граф" СБС), НПС "Унеча Транснефть-Дружба" (21.08, СБС, ГУР, подразделение СОУ), НПЗ Албашнефть (22.08, "Граф" СБС, ГУР), Сызранский НПЗ (24.08, СБС и ССО);
V неделя (с 25 по 31 августа) — четыре удара: Куйбышевский НПЗ (28.08, СБС и ССО), Афипский НПЗ (28.08, СБС и ГУР), Краснодарский НПЗ (30.08, СБС и ССО), Сызранский НПЗ (30.08, СБС и ССО).
"17 мгновений августа (НПЗ). Итоги вояжа Птиц СБС по червивым нефте-наливайкам. Бензин червивый становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть — быстросгораемыми", — подытожил Бровди.
Удары по НПЗ — детали
Информация командующего СБС показала, что из 17 атак на НПЗ в шести участвовал ГУР, в трех — СОУ, в четырех — ССО ВСУ. При этом теснейшее сотрудничество нескольких подразделений СОУ понадобилось для ударов по узловой станции нефтепровода "Дружба" возле Унечи. С учетом двойных атак на Афипский НПЗ, Сызранский НПЗ Украина повредила мощности девяти российских нефтеперерабатывающих заводов.
На портале Минэнерго РФ можно отыскать данные о количестве работающих НПЗ РФ: согласно разным данным, их от 32 до 36 (из общего количества 86, остальные — ремонтируются или строятся). Согласно заявлению Бровди, в августе Украина нанесла ущерб трети этих заводов и уцелели пока 23-27.
Тем временем пользователь портала Reddit нанес на карту НПЗ РФ области поражения различных видов оружия. Видим, что большинство средств поражения СОУ покрывают европейскую часть России.
Фокус писал об ударах по НПЗ, которые ВСУ осуществили в августе и в начале сентября. Среди прочего, речь шла об атаках на Афипский завод, по которому били 7 и 28 августа. Эксперты рассказали, какие последствия для РФ будут иметь взрывы на стратегических объектах нефтегазовой отрасли.
Напоминаем, Роберт Бровди сообщил о серии атак средств поражения на нефтеперекачивающую станцию в Унече Брянской области РФ. На событие отреагировали в Венгрии и запретили командующему СБУ приезжать в страну.