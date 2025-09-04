"Мадяр" отчитался о 17 атаках ВСУ на НПЗ РФ: сколько заводов избежали ударов (видео)

Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди сообщил об итогах ударов по нефтеперерабатывающим заводам РФ, которые состоялись в августе 2025 года. Выяснилось, что произошло 17 атак, причем некоторые НПЗ страдали от дронов несколько раз.

Удары по стратегическим объектам РФ провели бойцы ВСУ, а также Главного управления разведки Минобороны, Сил специальных операций ВСУ и из других подразделений СОУ, написал Роберт Бровди с позывным "Мадяр" на странице Facebook. Командующий предупредил россиян, что они почувствуют острую нехватку топлива, а также газа и нефти. В Telegram-канале СБС появилось видео с инфографикой украинских атак на нефтегазовую отрасль России. Фокус обратил внимание на то, сколько НПЗ все еще недосягаемы.

Удары по НПЗ — информация об атаках СБС в августе 2025 года

Сообщение Роберта Бровди появилось вечером 3 сентября. Украинский офицер обнародовал полный перечень ударов по НПЗ РФ в августе 2025 года. Видим, что самой продуктивной стала четвертая неделя, когда состоялось пять атак за семь дней. Также указывается, что подразделения СБС, которые осуществляли удары, — это 14 полк и группа "Гриф".

Атаки на НПЗ РФ — распределение по неделям

І неделя (с 1 по 3 августа) — два удара: Рязанский НПЗ (02.08, СБС), база горюче-смазочных материалов (ГСМ) АЭ "СОЧИ" (СБС).

ІІ неделя (с 4 по 10 августа) — три удара: Афипский НПЗ (07.08, СБС и ГУР), база ГСМ "Эртан" (08.08, СБС), Саратовский НПЗ (10.08, СБС).

III неделя (с 11 по 17 августа) — три удара: нефтеперекачивающая станция "Унеча Транснефть-Дружба" (12.08, СБУ, ГУР, другое подразделение СОУ), Волгоградский НПЗ (14.08, СБС и ГУР), АО "Невинномысский азот" (16.08, СБУ и другое подразделение СОУ).

ІѴ неделя (с 18 по 24 августа) — пять ударов: НПС "Никольское-Транснефть" (18.08, СБС), Новошахтинский НПЗ (20.08, "Граф" СБС), НПС "Унеча Транснефть-Дружба" (21.08, СБС, ГУР, подразделение СОУ), НПЗ Албашнефть (22.08, "Граф" СБС, ГУР), Сызранский НПЗ (24.08, СБС и ССО);

V неделя (с 25 по 31 августа) — четыре удара: Куйбышевский НПЗ (28.08, СБС и ССО), Афипский НПЗ (28.08, СБС и ГУР), Краснодарский НПЗ (30.08, СБС и ССО), Сызранский НПЗ (30.08, СБС и ССО).

"17 мгновений августа (НПЗ). Итоги вояжа Птиц СБС по червивым нефте-наливайкам. Бензин червивый становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть — быстросгораемыми", — подытожил Бровди.

Удары по НПЗ — детали

Информация командующего СБС показала, что из 17 атак на НПЗ в шести участвовал ГУР, в трех — СОУ, в четырех — ССО ВСУ. При этом теснейшее сотрудничество нескольких подразделений СОУ понадобилось для ударов по узловой станции нефтепровода "Дружба" возле Унечи. С учетом двойных атак на Афипский НПЗ, Сызранский НПЗ Украина повредила мощности девяти российских нефтеперерабатывающих заводов.

На портале Минэнерго РФ можно отыскать данные о количестве работающих НПЗ РФ: согласно разным данным, их от 32 до 36 (из общего количества 86, остальные — ремонтируются или строятся). Согласно заявлению Бровди, в августе Украина нанесла ущерб трети этих заводов и уцелели пока 23-27.

Тем временем пользователь портала Reddit нанес на карту НПЗ РФ области поражения различных видов оружия. Видим, что большинство средств поражения СОУ покрывают европейскую часть России.

Удары по НПЗ — до каких заводов достает или не достает оружие ВСУ Фото: Reddit

Фокус писал об ударах по НПЗ, которые ВСУ осуществили в августе и в начале сентября. Среди прочего, речь шла об атаках на Афипский завод, по которому били 7 и 28 августа. Эксперты рассказали, какие последствия для РФ будут иметь взрывы на стратегических объектах нефтегазовой отрасли.

Напоминаем, Роберт Бровди сообщил о серии атак средств поражения на нефтеперекачивающую станцию в Унече Брянской области РФ. На событие отреагировали в Венгрии и запретили командующему СБУ приезжать в страну.