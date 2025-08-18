Нефтепровод "Дружба" полностью прекратил работу: Мадьяр заявил об успешной атаке

Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что сейчас перекачка российской нефти по нефтепроводу "Дружба" полностью остановлена.

"Нефтепровод "Дружба" отдыхает. Полный стоп перекачки нефти на неопределенный срок", — написалРоберт Бровди, известный под псевдонимом "Мадьяр", который с июня занимает пост командующего Сил беспилотных систем ВСУ.

Он прокомментировал атаку на нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области России в ночь на 18 августа. И заявил, что ее атаковали "птицы" 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ.

Атака на нефтепровод "Дружба"

После атаки на объекте в РФ возник пожар, из-за которого полностью прекратилась подача нефти через магистральный нефтепровод "Дружба".

Этот объект является ключевым элементом экономической инфраструктуры России и используется для снабжения оккупационных войск.

В результате удара прекратились поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.

Словацкий оператор Transpetrol подтвердил прекращение подачи нефти.

"Наша компания не владеет более подробной информацией о причине приостановления, которая находится за пределами территории Словацкой Республики", — говорится в заявлении компании.

А глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в атаке на нефтепровод, заявив, что это "атака против энергетической безопасности".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Украинский дипломат напомнил венгерскому коллеге, что именно Россия, а не Украина, начала войну и отказывается ее заканчивать.

Напомним, в ночь на 14 августа украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области, которая является частью нефтепровода "Дружба".

Вскоре после атаки спутники NASA показали пожар на станции "Унеча", что подтвердило попадание и повреждение важного объекта РФ. Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что дроны Сил обороны взорвали объект нефтяной инфраструктуры РФ.