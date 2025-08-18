Нафтопровід "Дружба" повністю припинив роботу: Мадяр заявив про успішну атаку

Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що зараз перекачка російської нафти по нафтопроводу "Дружба" повністю зупинена.

"Нафтопровід "Дружба" відпочиває. Повний стоп перекачки нафти на невизначений термін", — написав Роберт Бровді, відомий під псевдо "Мадяр", який з червня займає пост командувача Сил безпілотних систем ЗСУ.

Пост Романа Бровді Фото: Скріншот

Він прокоментував атаку на нафтоперекачувальну станцію "Никольское" у Тамбовській області Росії в ніч на 18 серпня. І заявив, що її атакували "птахи" 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ.

Атака на нафтопровід "Дружба"

Після атаки на об’єкті в РФ виникла пожежа, через яку повністю припинилася подача нафти через магістральний нафтопровід "Дружба".

Цей об’єкт є ключовим елементом економічної інфраструктури Росії та використовується для постачання окупаційних військ.

Внаслідок удару припинилися поставки нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини.

Словацький оператор Transpetrol підтвердив припинення подачі нафти.

"Наша компанія не володіє більш детальною інформацією про причину призупинення, яка знаходиться за межами території Словацької Республіки", — йдеться у заяві компанії.

А голова МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в атаці на нафтопровід, заявивши, що це "атака проти енергетичної безпеки".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сіярто. Український дипломат нагадав угорському колезі, що саме Росія, а не Україна, розпочала війну і відмовляється її закінчувати.

Нагадаємо, в ніч проти 14 серпня українські дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча" у Брянській області, що є частиною нафтопроводу "Дружба".

Невдовзі після атаки супутники NASA показали пожежу на станції "Унеча", що підтвердило влучання та пошкодження важливого об'єкта РФ. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що дрони Сил оборони підірвали об'єкт нафтової інфраструктури РФ.