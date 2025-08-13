Супутники NASA показали пожежу на ГНПС "Унеча": чому це відчутна втрата для РФ

На супутникових фото NASA з'явились дані про наслідки удару по Російській Федерації, від якого постраждала головна нафтоперекачувальна станція "Унеча" у Брянській області. Станція є магістральним вузлом нафтопроводу "Дружба", яким сировина надходить у порти РФ на Балтійському морі.

У районі ГНПС "Унеча" під Брянськом супутники зафіксували три області, в яких палає пожежа, свідчать дані NASA. Одна з цих точок розташована на території магістрального вузла нафтопроводу "Дружба", що качає російську нафту на експорт.

Інфографіка з даними про пожежу в Унечі з'явилась зранку 13 серпня, після скарг місцевих мешканців на вибухи та спалахи пожежі. Спалахи на ГНПС помітили, зокрема, о 2:07 год. Крім того, помітні займання східніше та західніше важливого об'єкта РФ. Координати магістрального вузла — 52.76599, 32.93499, а температура поверхні — bright 330 (температура у Кельвінах), або майже 57 градусів, що значно вище за допустиму норму.

Удар по РФ — пожежа на ГНПС "Унеча" 13 серпня Фото: Скриншот Удар по РФ — займання 13 серпня після атаки БпЛА Фото: Скриншот

Удар по РФ — чому важлива станція "Унеча"

Тим часом Фокус писав по важливість магістрального вузла "Унеча" у Брянській області. Вузол є частиною нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта надходить на нафтові термінали порту Усть-Луга поруч із Санкт-Петербургом на березі Балтійського моря. Згідно з даними Bloomberg, у 2023 році через цей порт щодня проходило 650 000 барелів сирої нафти, і це становило 20% усього експорту цього виду сировини. Прогноз на 2025 рік — 725 000 барелів, з'ясувало медіа.

Удар по РФ — ГНПС "Унеча" на схемі нафтопроводу "Дружба" Фото: DW

Прильоти в Унечі під Брянськом

Зазначимо, в ніч на 13 серпня жителі Брянської області РФ почали скаржитись на гучні звуки та спалахи пожежі у районі ГНПС "Унеча". На фото та відео з місця подій бачимо заграву у небі. Тим часом російська влада заявила, начебто відбулась атака дронів, яку засоби ППО ЗС РФ успішно відбили. Крім Унечі, БпЛА загрожували військовим об'єктам РФ у Волгоградській області.

Попередній удар по нафтопроводу відбувся тиждень тому, 6 липня. Місцева влада заявила про атаку безпілотників, а над регіоном тим часом здійнялись стовпи чорного диму. РосЗМІ повідомили, що сталось влучання по диспетчерській ГНПС "Унеча".

Магістральний вузол у 2025 році вже потрапляв під удар українських дронів. Попередня атака відбулась 30 січня. Жителі кількох населених пунктів (Климове, Новозибкове, Мамай) повідомляли про звуки вибухів. Водночас гілка нафтопроводу "Дружба" проходить через Новозибкове і прямує до Мозирського НПЗ у Білорусі.

Нагадуємо, 12 серпня дрони загрожували заводу у Ставропольському краю РФ. Перед цим сталась атака на Афіпський НПЗ: Фокус розповів, які наслідки для російської армії.