"Удар по бензобаку імперії": як атака на Афіпський НПЗ нашкодить армії РФ

У ніч на 7 серпня було атаковано Афіпський нафтопереробний завод — один із ключових елементів паливного забезпечення армії РФ. Фокус дізнавався, які наслідки матиме ця атака для військової машини Путіна, чому удари по НПЗ — більше, ніж просто вибухи, і як вони можуть наблизити економічний крах Росії.

Related video

У ніч на 7 серпня українські безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у селищі Афіпський Краснодарського краю РФ. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по російському підприємству.

За даними OSINT-аналітиків проєкту КіберБорошно, удар пошкодив бічну частину установки спільної переробки газу та газоконденсату. Місцева влада повідомила, що пожежа, яка спалахнула внаслідок атаки, мала 4-й ранг складності, але була ліквідована.

Установка спільної переробки газу та газоконденсату переробляє газовий конденсат і попутний нафтовий газ, виділяючи фракції пропан-бутану, стабільний легкий бензин та очищені залишки, придатні для використання як пальне або сировина. Вона працює під високим тиском і температурою 250–350°C, що робить її критично важливою, але небезпечною частиною заводу.

За інформацією РосЗМІ, після атаки БПЛА на Афіпському НПЗ спалахнула технологічна установка переробки газу та конденсату. Пожежні підрозділи оперативно локалізували вогонь на площі 250 кв.м.

Раніше, 22 липня, дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ, спричинивши пожежу. 5 серпня Рязанський НПЗ, що належить "Роснефті", зупинив половину потужностей через пошкодження двох установок первинної переробки нафти (УППН-3 і УППН-4) після атаки БПЛА. Найуспішнішою, за оцінками аналітиків, була атака на Астраханський газопереробний завод "Газпрому", де дрони повністю вивели з ладу установку переробки газового конденсату.

Удар по Афіпському НПЗ: як це вплине на постачання палива армії РФ

За словами старшого аналітика Українського центру безпеки та співпраці Антона Земляного, Афіпський НПЗ є одним із ключових стратегічних підприємств на Півдні Росії, особливо важливим для забезпечення військових структур паливом, зокрема дизелем, авіаційним гасом та паливом для реактивних двигунів ТС-1 і Т-1.

Подібними ударами, разом з ураженням залізничного сполучення, українське командування в першу чергу намагається руйнувати російську військову логістику, однак постійні удари по НПЗ мають вплив і на російську економіку.

"Варто відзначити, що на фоні порушення роботи залізниці, основи військової логістики РФ, збільшується навантаження на автотранспорт, який після подібних ударів може мати проблеми з паливом. Отже, серед короткострокових наслідків ураження можна очікувати порушення ланцюгів постачання пального та зберігання нафтопродуктів, що ймовірно матиме вплив на постачання палива для російського угрупування військ на окупованих територіях та російську логістику загалом", — каже Фокусу Земляний.

На його думку, ураження подібних НПЗ, як це вже свого часу здійснювали Сили оборони України, в довгостроковій перспективі впливає на російську економіку та ситуацію з паливом на внутрішньому ринку РФ. Зокрема нещодавно російський уряд вчергове на тлі зростання цін на бензин ввів повну заборону на експорт цього палива до кінця серпня. Рішення пояснили високим сезонним попитом і сільськогосподарськими роботами. Раніше повідомлялося, що в Росії стрімко зростають ціни на бензин — за останній рік роздрібні ціни підвищилися на 18%. До кінця 2025 року очікується зростання цін ще на 8%. Своєю чергою зростання цін на паливо негативно впливає на підвищення цін в середині РФ.

Удар по НПЗ — наближає крах Росії

Військовий експерт Роман Світан наголошує, що для відновлення територіальної цілісності та суверенітету України необхідно зосередитися на розвалі Росії. На його думку, іншого шляху для перемоги над Росією немає, адже поки вона існує у вигляді імперії, Україна постійно перебуватиме під загрозою. Російська армія, попри значні людські ресурси, не може бути переможена суто військовими засобами через її чисельність. Тому головною стратегічною метою має стати економічний і політичний розвал Росії за аналогією з розпадом Радянського Союзу, який відбувся через економічні причини.

"Основним джерелом фінансової стабільності Росії є потік нафтодоларів, які підтримують як російську армію, так і саму імперію, субсидуючи регіони, що входять до її складу. Поки ці регіони отримують фінансування, у них немає стимулу для відокремлення. Щоб запустити процес розпаду, необхідно перекрити цей потік. Міжнародні санкції, такі як європейські чи американські, не здатні повністю зупинити потік нафтодоларів, оскільки Росія використовує сірі схеми та криптовалютні операції, які дозволяють їй обходити обмеження. Єдиним ефективним інструментом, на думку експерта, є фізичне знищення нафтопереробної інфраструктури України за допомогою Збройних сил", — підкреслив експерт.

На думку Світана, удари по нафтопереробних заводах мають подвійний ефект: вони зменшують експорт нафтопродуктів, що скорочує надходження валюти, і обмежують постачання пального для російської армії, що послаблює її боєздатність. Проте для досягнення результату такі атаки мають бути системними. Одиничні удари не дають значного ефекту, адже Росія має близько 30 великих НПЗ, які переробляють мільйони тонн нафти щорічно, і ще приблизно 50 дрібніших заводів. Ці потужності дозволяють Росії швидко компенсувати втрати від поодиноких атак.

Експерт відзначає, що нещодавні удари по російських НПЗ, зокрема по Новокуйбишевському та Рязанському заводам, є кроком у правильному напрямку. Новокуйбишевський НПЗ переробляв 6–7 мільйонів тонн нафти на рік, Рязанський — 15–17 мільйонів тонн, а ще один завод, уражений нещодавно, мав потужність близько 5–7 мільйонів тонн. Такі заводи-гіганти є ключовими цілями, і їх знищення може серйозно підірвати економіку Росії. Проте експерт наголошує, що для успіху необхідно масштабувати ці удари та не припиняти їх. Якщо атаки будуть нерегулярними або припиняться, Росія здатна відновити пошкоджені об'єкти протягом трьох місяців, що зведе всі зусилля нанівець.

Нагадаємо, що у 2025 році українські дрони стали переважно атакувати військові заводи, що виробляють ударні БПЛА. Чому ЗСУ перемикнули увагу з НПЗ на "Шахедовий конвеєр" і які результати це принесло — досліджував Фокус.

Також Фокус писав, що дрони Сил оборони України атакували Краснозаводський хімічний завод під Москвою. Удар припав на цех, де вироблялися термобаричні заряди для дронів-камікадзе "Шахед".