Виготовляє паливо для реактивних двигунів: українські БпЛА підпалили Новокуйбишівський НПЗ в РФ

На цьому заводі виробляється понад 20 видів товарної продукції, зокрема, – моторні палива вищих екологічних стандартів для всіх видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, річкових та морських суден.

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В Росії 22 липня безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Внаслідок влучання на території підприємства сталася пожежа. Про це повідомляє російське незалежне медіа ASTRA.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федоріщев повідомив про атаку на одне з промислових підприємств.

"Сьогодні вранці на території нашого регіону при спробі здійснити атаку на одне із промислових підприємств знищено кілька ворожих безпілотних літальних апаратів. Жертв і руйнувань немає. З метою безпеки на території області запроваджувалися тимчасові обмеження мобільного інтернету. Цей необхідний захід допомагає нашим військовим придушувати БПЛА супротивника", — писав Федоріщев.

За інформацією ASTRA, як мінімум 2 безпілотники влучили по території АТ "Новокуйбишевський НПЗ", внаслідок чого на підприємстві виникла пожежа. Загоряння вже загасили.

На сайті "Роснафти" повідомляється, що саме на цьому заводі виробляється понад 20 видів товарної продукції, зокрема, – моторні палива вищих екологічних стандартів для всіх видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, річкових та морських суден.

АТ "Новокуйбишевський НПЗ" один із основних виробників і постачальників бітумної продукції і палива для реактивних двигунів марки РТ вищого гатунку – найбільш затребуваного у Росії.

Нагадаємо, що супутникові знімки підтвердили, що в ніч на 15 липня українські безпілотники уразили будівлю на заводі "Энергия" в російському місті Єлець. Продукцію, виготовлену на підприємстві, ворог використовує у своєму військово-промисловому комплексі.