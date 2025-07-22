Изготавливает топливо для реактивных двигателей: украинские БпЛА подожгли Новокуйбышевский НПЗ в РФ

На этом заводе производится более 20 видов товарной продукции, в частности, — моторные топлива высших экологических стандартов для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов.

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В России 22 июля беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В результате попадания на территории предприятия произошел пожар. Об этом сообщает российское независимое медиа ASTRA.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке на одно из промышленных предприятий.

"Сегодня утром на территории нашего региона при попытке осуществить атаку на одно из промышленных предприятий уничтожено несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов. Жертв и разрушений нет. В целях безопасности на территории области вводились временные ограничения мобильного интернета. Эта необходимая мера помогает нашим военным подавлять БПЛА противника", — писал Федорищев.

По информации ASTRA, как минимум 2 беспилотника попали по территории АО "Новокуйбышевский НПЗ", в результате чего на предприятии возник пожар. Возгорание уже потушили.

На сайте "Роснефти" сообщается, что именно на этом заводе производится более 20 видов товарной продукции, в частности, — моторные топлива высших экологических стандартов для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов.

АО "Новокуйбышевский НПЗ" один из основных производителей и поставщиков битумной продукции и топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта — наиболее востребованного в России.

Напомним, что спутниковые снимки подтвердили, что в ночь на 15 июля украинские беспилотники поразили здание на заводе "Энергия" в российском городе Елец. Продукцию, изготовленную на предприятии, враг использует в своем военно-промышленном комплексе.