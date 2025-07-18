Сетка не помогла: в сети показали последствия удара БПЛА по заводу "Энергия" в РФ (фото)

Спутниковые снимки подтвердили, что в ночь на 15 июля украинские беспилотники поразили здание на заводе "Энергия" в российском городе Елец. Продукцию, изготовленную на предприятии, враг использует в своем военно-промышленном комплексе.

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БПЛА атаковали территорию производственного комплекса, который занимается изготовлением современных литий-ионных, литий-железо-фосфатных и других аккумуляторов, отметили в Telegram-канале OSINT-сообщества "Киберборошно".

Следы поражения здания ПАО "Энергия" Фото: Telegram / КіберБорошно Антидроновая защита над зданием ПАО "Энергия" Фото: Telegram / КіберБорошно

Аналитики указали на то, что накануне атаки россияне смонтировали над зданием защитное сооружение в виде железной конструкции-сетки. Несмотря на это, судя по спутниковым фото, украинский дрон смог повредить объект.

"Такая конструкция была построена только в одном месте, что может свидетельствовать о важности именно этого помещения", — отметили в сообществе.

Атака на завод "Энергия": что известно

В ночь на 15 июля БПЛА атаковали город Елец в РФ. Под ударом оказался завод "Энергия", который производит батареи для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы ВС РФ. Над зданием был замечен дым.

БПЛА ударили по заводу "Энергия"

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"В Ельце БПЛА упал на территории промышленной зоны. Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. На месте находятся экстренные и профильные службы", — написал по этому поводу губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Напомним, завод "Энергия" также оказался под атакой БПЛА 3 июля. По данным Генштаба ВСУ, целью операции было снижение наступательных возможностей ВС РФ. Над ее реализацией работали подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Кроме того, Фокус сообщал, что после атаки украинских дронов в Тульской области России приостановил свою работу химический завод "Щекиноазот", на котором изготавливают основу взрывчатки, твердого ракетного топлива и синтетических материалов для ВПК России.