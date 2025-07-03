Производство остановлено: в Генштабе подтвердили поражение завода "Энергия" в РФ

Предприятие ВПК производит батареи и аккумуляторы к ОТРК "Искандер-М", крылатым ракетам морского базирования Х-35У и энергетическим модулям для специализированных комплексов.

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В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что 3 июля атаковали завод "Энергия" в Ельце на территории России. Из-за атаки предприятие приостановило работу. Об этом говорится в сообщении Генштаба.

"Поражен важный объект военно-промышленного комплекса врага. Зафиксированы взрывы на территории завода. Производство остановлено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что операция проходила с целью снижения наступательных возможностей ВС РФ. Над ее реализацией работали подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Они осуществили огневое поражение АО "Энергия", которое занимается обеспечением серийного производства батарей и аккумуляторов для средств поражения ВС РФ.

В частности, они используются для изготовления универсальных модулей планирования и коррекции. Это российская разработка, которая превращает обычные свободнопадающие авиационные бомбы в планирующие авиабомбы с повышенной точностью и дальностью.

Также атакованное предприятие ВПК производит батареи и аккумуляторы к ОТРК "Искандер-М", крылатым ракетам морского базирования Х-35У и энергетическим модулям для специализированных комплексов.

В Генштабе отметили, что результаты огневого поражения уточняются.

Напомним, что 3 июля российские СМИ сообщили, что на территорию завода "Энергия" упали по меньшей мере 12 БпЛА.