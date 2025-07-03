На территорию завода "Энергия" в РФ упали по меньшей мере 12 БпЛА: росСМИ рассказали детали

На заводе "Энергия" в Ельце изготавливают батареи для блоков планирования и коррекции ракет, для комплекса "Искандер", а также для крылатых ракет.

Related video

В России рой украинских беспилотников атаковал завод "Энергия" в Липецкой области, где производят аккумуляторы для БПЛА. На территорию завода упали более десяти дронов. Об этом сообщило российское издание ASTRA.

"На территорию завода "Энергия" в Ельце Липецкой области сегодня ночью упали как минимум 12 беспилотников", — пишет издание со ссылкой на свои источники в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Между тем Министерство обороны России 3 июля утром отчиталось, что над Липецкой областью в течение ночи было сбито 10 украинских беспилотников.

Ранее ASTRA геолокувала кадры очевидцев с места атаки. Есть попадания дронов по территории завода.

Жители города в местных чатах сообщают о серьезных повреждениях на территории предприятия.

На заводе "Энергия" в Ельце изготавливают батареи для блоков планирования и коррекции ракет, для комплекса "Искандер", а также для крылатых ракет. В целом предприятие специализируется на производстве химических источников тока. Продукция завода широко используется в различных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс.

Напомним, что 3 июля БпЛА атаковали завод "Энергия" в Ельце, которое специализируется на производстве химических источников тока.

Ранее сообщалось, что бойцы ССО совершили успешный "налет" на позицию ВС РФ на границе с Россией. Военнослужащие проводили разведку вблизи российской границы и там обнаружили передвижение врага.