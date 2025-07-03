Липецкую область РФ атаковали БпЛА: в результате обстрела пострадал подсанкционный завод "Энергия" (фото, видео)

В течение нескольких часов ночью 3 июля Липецкая область России находилась под атакой беспилотников. Взрывы прогремели в областном центре и в городе Елец, где расположено одно из крупнейших в РФ предприятий, специализирующееся на производстве химических источников тока. Также БпЛА летели в направлении местного аэродрома.

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Предприятие с начала полномасштабного вторжения России в Украину находится под санкциями стран ЕС, США и Японии, а также ряда других стран. Также глава общественной организации "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко сообщил в Telegram-канале, что ночью под атакой дронов оказался Воронеж.

"Липецк. В промежуток между 01:45 и 03:40 город был под атакой БпЛА "Лютый". Целью был аэродром, местные сообщали о последствиях на земле", — отметил Андрющенко.

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ уточнил, что дроны летели в частности в направлении аэродрома "Липецк-2".

Под утро также стало известно, что в Липецкой области под ударом беспилотников также оказался город Елец — административный центр Елецкого района. В сети также обнародовали кадры последствий атаки по Липецкой области РФ.

На кадрах видно разбитое здание предприятия "Энергия". В частности фотографии демонстрируют поврежденные окна.

Exilenova+ | атака по предприятию "Энергия"

По данным российского медиа Mash, местные в Липецкой области во время атаки слышали по меньшей мере 15 громких звуков взрывов, в частности в Европейском и Излайльском районах. Там сообщили также, что в регионе работает ПВО.

Утром Министерство обороны РФ отчиталось о якобы успешном сбитии 69 ударных БпЛА над российскими территориями.

Что известно об атакованном предприятии "Энергия" в Липецкой области

Предприятие "Энергия" в городе Елец было возведено еще в первой половине XXI века. Завод специализируется на производстве химических источников тока, в частности:

марганцево-цинковых источниках тока;

элементов и батарей литиевой системы;

водоактивирующих батарей;

литий-ионных аккумуляторных батарей и тому подобное.

В 2017 году российские СМИ сообщали, что это одно из крупнейших предприятий такого плана в РФ. Здесь, по данным медиа, изготавливают продукцию от батареек до источников тока для ракет.

Также поздно вечером 2 июля был атакован оккупированный Харцызск Донецкой области: предварительно, под ударом оказался склад БК.

Ночью 3 июля дроны атаковали Одессу, в результате чего пострадал жилой дом, есть раненые.