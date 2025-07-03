Дроны атаковали Одессу: известно о пострадавших, пожар охватил несколько этажей дома (фото, видео)

В результате российской атаки по Одессе огонь охватил с 7 по 9 этажи жилого дома: оперативным службам удалось спасти около 50 человек, среди которых 10 эвакуировали из атакованного дома с помощью спецтехники.

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Всего в результате российской атаки по городу пострадали 4 человека, сообщили в Telegram-канале ГСЧС под утро 3 июля.

"Из-за вражеской атаки повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажи", — отметили в ведомстве.

Среди эвакуированных из поврежденного дома — 2 детей. Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях под наблюдением врачей.

Также в ведомстве показали кадры эвакуации людей из здания.

ГСЧС | эвакуация людей из пострадавшего дома в Одессе ГСЧС | эвакуация людей из пострадавшего дома в Одессе

Городской голова Геннадий Труханов отметил в соцсетях, что всего на верхних этажах пострадавшего дома находилось 5 человек.

"В больницу госпитализированы трое пострадавших", — сообщил мэр.

По информации городского головы, одна из парадных в поврежденном доме получила значительные повреждения. Сейчас пребывание в ней является опасным.

"После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания — это позволит определить дальнейшие действия", — подчеркнул Труханов.

На момент публикации возле атакованного дома в Одессе продолжают работать оперативные службы, развернута работа спасательного штаба. Также на месте работают психологи. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются, другие детали относительно ночного обстрела устанавливаются.

Напомним, дроны атаковали Одессу ночью около 03:00 часов: в результате обстрела поднялся пожар в жилой многоэтажке.

Также поздно вечером 2 июля был атакован город Харцызск Донецкой области: по предварительной информации, удар пришелся по большому складу боеприпасов россиян, на месте поднялся пожар и началась масштабная детонация.