Дрони атакували Одесу: відомо про постраждалих, пожежа охопила кілька поверхів будинку (фото, відео)

Внаслідок російської атаки по Одесі вогонь охопив з 7 по 9 поверхи житлового будинку: оперативним службам вдалося врятувати близько 50 осіб, з-поміж яких 10 евакуювали з атакованого дому за допомогою спецтехніки.

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Загалом внаслідок російської атаки по місту постраждали 4 людини, повідомили у Telegram-каналі ДСНС під ранок 3 липня.

"Через ворожу атаку пошкоджена 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи", — зазначили у відомстві.

Серед евакуйованих із пошкодженого будинку — 2 дітей. Постраждалі перебувають у медичних закладах під наглядом лікарів.

Також у відомстві показали кадри евакуації людей із будівлі.

ДСНС | евакуація людей із постраждалого будинку в Одесі ДСНС | евакуація людей із постраждалого будинку в Одесі

Міський голова Геннадій Труханов зазначив у соцмережах, що всього на верхніх поверхах постраждалого будинку перебувало 5 людей.

"До лікарні госпіталізовано трьох постраждалих", — повідомив мер.

За інформацією міського голови, одна з парадних у пошкодженому будинку зазнала значних ушкоджень. Наразі перебування у ній є небезпечним.

"Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі — це дасть змогу визначити подальші дії", — наголосив Труханов.

На момент публікації біля атакованого дому в Одесі продовжують працювати оперативні служби, розгорнуто роботу рятувального штабу. Також на місці працюють психологи. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають, інші деталі щодо нічного обстрілу встановлюються.

Нагадаємо, дрони атакували Одесу уночі близько 03:00 години: внаслідок обстрілу здійнялася пожежа у житловій багатоповерхівці.

Також пізно увечері 2 липня було атаковано місто Харцизьк Донецької області: за попередньою інформацією, удар прийшовся по великому складу боєприпасів росіян, на місці здійнялася пожежа та почалася масштабна детонація.