Палає великий склад боєприпасів: на окупованій Донеччині пролунали вибухи, відбулася детонація (відео)

Пізно увечері 2 липня у тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області прогриміли вибухи, а після цього почалася масштабна детонація. Попередньо, під ударом опинився великий склад боєприпасів окупантів.

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"Великий склад БК росіян в місті Харцизьк, Донецької області, на тимчасово окупованій території", — підписав кадри, на яких видно наслідки атаки, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

Російські пабліки повідомили про атаку по Харцизьку Донецької області близько 22:00 години.

Окупаційна очільниця Харцизька, Вікторія Жукова, у своєму Telegram-каналі закликала місцевих мешканців перебувати в укриттях, та зазначила, що інформації про "прильоти" станом на 22:07 годину не надходило.

Скриншот | повідомлення окупаційної влади Харцизька

Невдовзі російські пабліки інформували, що у Харцизьку внаслідок атаки у багатьох будинках постраждало скління.

Детонацію, що відбувається у Харцизьку, також видно із окупованої Макіївки, зазначили місцеві канали.

Інформації про "прильоти" по складу БК російська влада на момент публікації не коментувала. Інші наслідки атаки по Харцизьку встановлюються.

Нагадаємо, 2 липня у російському медіа Mash повідомили про вибух в автомобілі 80-річного ветерана КДБ.

Також 1 липня у мережі інформували про атаку дронів по заводу "Купол" у російському Іжевську, що випускає ЗРК "Тор" і дрони "Гарпія".