У центрі Москви вибухнув автомобіль 80-річного ветерана КДБ: усі деталі (відео)
Автомобіль Nissan Qashqai міг вибухнути через технічну несправність. У червні дочка ветерана заправляла кондиціонер і міняла сигналізацію на СТО.
Очевидці нарахували кілька вибухів на Старопименівському провулку, згоріло щонайменше два автомобілі. Про подію повідомило російське медіа Mash.
На опублікованих кадрах видно згорілий дотла легковий автомобіль Nissan і другу машину білого кольору з сильно пошкодженим передом. Поруч проходять співробітники ДАІ. До місця події прибули рятувальники, які боролися з вогнем.
Медіа "Осторожно, Москва" пише, що автомобіль вибухнув через технічну несправність. Пожежу вдалося загасити, автомобілі залили білою піною.
У машині, яка загорілася в центрі Москви, перебував 80-річний ветеран КДБ СРСР, зазначило ЗМІ.
Основною версією інциденту вважають несправну проводку в автомобілі Nissan Qashqai. За даними SHOT, Nissan згорів повністю, а у Ford вигоріла передня частина.
Власниця згорілої машини каже, що дим пішов з-під капота машини в той момент, коли вона паркувалася у дворі.
Жінка в минулому служила в спецслужбах, разом із батьком вона поверталася з дачі. Їй вдалося витягнути пенсіонера з салону палаючого авто. Відомо, що в червні поточного року вона заправляла кондиціонер і міняла сигналізацію на СТО.
Нагадаємо, українська військова розвідка підірвала залізничні колії на окупованій частині Запорізької області, якими ЗС РФ доставляли зброю і боєприпаси.
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