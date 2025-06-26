Вибух мопеда і "схема" з побаченням: у Києві хотіли вбити військового з "Азова" (фото)

Житель Київської області заклав вибуховий пристрій у мопед. Коли "азовець" прийшов на побачення з дівчиною, співробітники ФСБ дистанційно організували вибух.

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За виконання замовлення чоловікові обіцяли щедру оплату, яку він не отримав, повідомила Національна поліція України.

У соцмережах раніше писали, що боєць 12-ї бригади НГУ "Азов" познайомився з дівчиною, яка представилася "Настюшею", у чат-боті Telegram "Дайвінчик".

Військовий прийшов на побачення, йому сказали взяти ключі від під'їзду в багажнику мопеда, припаркованого біля будинку. Коли він підійшов до транспортного засобу, пролунав вибух.

"Дівчина" запросила чоловіка в гості та підірвала мопед

У СБУ уточнили, що агент ФСБ намагався ліквідувати в Києві військового Національної гвардії.

Слідство встановило, що молодий чоловік шукав роботу в інтернеті та в одному з Telegram-каналів із ним зв'язався представник спецслужб Росії. Він обіцяв грошову винагороду за диверсії, першим завданням було вбивство військового ЗСУ.

За вказівкою куратора хлопець прибув до Києва, винайняв квартиру і за інструкцією виготовив вибухівку. Потім фігурант придбав скутер, у багажнику якого він сховав вибухівку, і доставив його до місця теракту.

Працівники ФСБ у цей час створили фейковий акаунт у соцмережі від імені дівчини і почали спілкуватися з військовим.

Вибухівка спрацювала, коли військовий підійшов до мопеда

"Дівчина" запросила чоловіка в гості і щоб потрапити в будинок, йому потрібно було взяти ключі в багажнику мопеда. Коли він підійшов до нього, вибухівка спрацювала.

У СБУ додали, що росіяни дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій, унаслідок події військовий не постраждав.

Після цього молодик отримав нове завдання — підпалити військовий автомобіль у Прилуках.

Агент ФСБ може опинитися у в'язниці на 10 років

Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові військові 154-ї ОМБр ЗСУ купили скутер, який вибухнув. Транспорт вони знайшли на сайті оголошень OLX.

Контррозвідка СБУ і поліція затримала 19-річну дівчину, підозрювану у скоєнні теракту в Харкові. З'ясувалося, що вона зробила вибуховий пристрій удома.