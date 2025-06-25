У Києві за допомогою скутера намагалися підірвати військового, — соцмережі (відео)

Вибуховий пристрій, за попередніми даними, було закладено під сидінням транспортного засобу. Вибух прогримів у момент, коли військовослужбовець відвернувся і відійшов від скутера.

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Інцидент із замахом на військового стався в Києві. У телеграм-каналі "Лачен пише" з'явилася інформація про те, що трапилося, і кадри самого замаху.

Наразі відомо, що молодий чоловік познайомився з дівчиною, яка представилася "Настюшею", у чат-боті Telegram "Дайвінчик". Вона запросила нового знайомого на побачення і назвала адресу.

Коли боєць 12-ї бригади НГУ "Азов" приїхав приїхав до будинку, зазначеного в повідомленні, вона написала, що ще не встигла зібратися, і запропонувала йому взяти ключі від її домофона під сидінням жовтого мопеда, припаркованого біля багатоповерхівки.

Коли він підійшов до скутера, то щось запідозрив. Щойно військовослужбовець відвернувся і трохи відійшов від транспортного засобу, пролунав вибух.

Як видно на кадрах, уламки після вибуху розлетілися на всі боки, а чоловік, кинувшись бігти, практично не постраждав.

За попередніми даними, вибухівка могла містити селітру.

У СБУ та пресслужбі "Азову" інциденту поки не коментували.

Замах у Києві стався того самого дня, що й у Харкові, де 21 червня військовим 154-ї окремої механізованої бригади ЗСУ передали старий скутер під виглядом волонтерської допомоги. Транспорт вибухнув під час навантаження. Один із військових загинув, другий дістав важкі травми.

25 червня СБУ повідомила про затримання 19-річної харків'янки, завербованої російськими спецслужбами, яка за їхніми інструкціями виготовила саморобний вибуховий пристрій і поклала його в багажник скутера.

Тепер їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше Фокус писав, що глава СБУ Василь Малюк розповів про підготовку замаху на Дениса Єрмака, брата керівника ОП Андрія Єрмака. Крім того, у польському Жешуві вдалося запобігти замаху на президента України Володимира Зеленського.