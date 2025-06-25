Підрив військових ЗСУ у Харкові: СБУ затримала дівчину, яка замінувала "волонтерський" скутер (фото)

Українські контррозвідники та правоохоронці затримали 19-річну дівчину, підозрювану у здійсненні теракту у Харкові 20 червня, під час якого загинув військовий і був тяжко поранений ще один боєць. За даними слідства, підозрювана за вказівкою куратора з РФ заклала вибухівку у багажник скутера, який захисникам передали як "волонтерську" допомогу.

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Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція України затримали підозрювану у співпраці зі спецслужбами РФ харків'янку за кілька годин після вибуху, коли вона намагалася "залягти на дно". Пресслужба СБУ повідомляє, що росіяни завербували дівчину на Телеграм-каналах з пошуку роботи.

У Харкові затримали підозрювану у теракті проти військових ЗСУ Фото: СБУ

Підрив військових ЗСУ: вибухівку підклали у багажник скутера

За даними слідства, росіяни заманили українських захисників до одного з харківських кафе під приводом передачі "волонтерського" моторолера. Завербована агентка РФ за інструкцією від куратора виготовила в "домашніх" умовах саморобний вибуховий пристрій і придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти та два телефони для дистанційного підриву, розповіли в СБУ. Вибухівку підозрювана привезла на місце стоянки скутера та заховала в багажнику.

Російські спецслужби побачили прибуття військових ЗСУ на стоянку за допомогою замаскованої на місці теракту камери та активував СВП дистанційно.

Рештки скутера, який здетонував біля військових у Харкові Фото: СБУ

Підозрювану взяли під варту. Під час обшуку у неї вилучили компоненти вибухівки та телефон з доказами роботи на росіян. Їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів по загибелі людини. Вона передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Співробітники СБУ знайшли в підозрюваної невикористані компоненти вибухівки Фото: СБУ

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 26-річний військовослужбовець загинув, а 29-річний боєць отримав тяжкі поранення. Також пресслужба прокуратури розповіли одну з версій слідства, згідно з якою військові ЗСУ приїхали забирати скутер як нібито "допомогу від випадкових людей" у парку в Індустріальному районі Харкова.

За версією слідчих, уранці перед терактом підозрювана прийшла до парку та витягла з багажного відділення скутера ключі від нього, а по обіді повернулася та заклала у багажник чорний рюкзак із вибуховим пристроєм. Російські спецслужби підірвали вибухівку близько 14:00, коли військові завантажували скутер у свій автомобіль.

Прокуратура показала наслідки детонації скутера біля військових ЗСУ в Харкові Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові вибухнув скутер військових ЗСУ: деталі

Про те, що військовим ЗСУ продали скутер, який вибухнув, повідомляв народний депутат України Михайло Соколов 21 червня. Парламентар розповідав, що бійці 154-ї окремої механізованої бригади ЗСУ купили скутер через сайт оголошень OLX. На опублікованих депутатом кадрах можна побачити, що вибух стався, коли військові завантажували покупку до авто.

Нагадаємо, у пресслужбі Грузинського легіону 12 червня повідомляли, що на території підрозділу здетонувала підкладена диверсантами вибухівка. Від вибуху загинув боєць легіону Деметре Дарчіа.