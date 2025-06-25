Подрыв военных ВСУ в Харькове: СБУ задержала девушку, которая заминировала "волонтерский" скутер (фото)

Украинские контрразведчики и правоохранители задержали 19-летнюю девушку, подозреваемую в совершении теракта в Харькове 20 июня, во время которого погиб военный и был тяжело ранен еще один боец. По данным следствия, подозреваемая по указанию куратора из РФ заложила взрывчатку в багажник скутера, который защитникам передали как "волонтерскую" помощь.

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Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция Украины задержали подозреваемую в сотрудничестве со спецслужбами РФ харьковчанку через несколько часов после взрыва, когда она пыталась "залечь на дно". Пресс-служба СБУ сообщает, что россияне завербовали девушку на Телеграмм-каналах по поиску работы.

В Харькове задержали подозреваемую в теракте против военных ВСУ Фото: СБУ

Подрыв военных ВСУ: взрывчатку подложили в багажник скутера

По данным следствия, россияне заманили украинских защитников в одно из харьковских кафе под предлогом передачи "волонтерского" мотороллера. Завербованная агент РФ по инструкции от куратора изготовила в "домашних" условиях самодельное взрывное устройство и приобрела бытовые химикаты, аккумулятор, провода и два телефона для дистанционного подрыва, рассказали в СБУ. Взрывчатку подозреваемая привезла на место стоянки скутера и спрятала в багажнике.

Российские спецслужбы увидели прибытие военных ВСУ на стоянку с помощью замаскированной на месте теракта камеры и активировал СВП дистанционно.

Остатки скутера, который сдетонировал возле военных в Харькове Фото: СБУ

Подозреваемую взяли под стражу. Во время обыска у нее изъяли компоненты взрывчатки и телефон с доказательствами работы на россиян. Ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, приведший по гибели человека. Она предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Сотрудники СБУ нашли у подозреваемой неиспользованные компоненты взрывчатки Фото: СБУ

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 26-летний военнослужащий погиб, а 29-летний боец получил тяжелые ранения. Также пресс-служба прокуратуры рассказали одну из версий следствия, согласно которой военные ВСУ приехали забирать скутер как якобы "помощь от случайных людей" в парке в Индустриальном районе Харькова.

По версии следователей, утром перед терактом подозреваемая пришла в парк и вытащила из багажного отделения скутера ключи от него, а после обеда вернулась и заложила в багажник черный рюкзак со взрывным устройством. Российские спецслужбы взорвали взрывчатку около 14:00, когда военные загружали скутер в свой автомобиль.

Прокуратура показала последствия детонации скутера возле военных ВСУ в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове взорвался скутер военных ВСУ: детали

О том, что военным ВСУ продали скутер, который взорвался, сообщал народный депутат Украины Михаил Соколов 21 июня. Парламентарий рассказывал, что бойцы 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ купили скутер через сайт объявлений OLX. На опубликованных депутатом кадрах можно увидеть, что взрыв произошел, когда военные загружали покупку в авто.

Напомним, в пресс-службе Грузинского легиона 12 июня сообщали, что на территории подразделения сдетонировала подложенная диверсантами взрывчатка. От взрыва погиб боец легиона Деметре Дарчиа.