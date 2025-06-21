У Харкові військовим ЗСУ продали скутер, який вибухнув: чоловіки загинули (відео)

У Харкові військовим 154-ї окремої механізованої бригади ЗСУ продали старий скутер. Транспорт вибухнув під час навантаження, вбивши покупців.

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Унаслідок вибуху скутера один військовий загинув, а другий дістав важке поранення. Про це повідомив народний депутат України Михайло Соколов у соцмережі Facebook і показав відповідне відео.

За інформацією депутата, військові купили скутер через сайт оголошень OLX. Судячи з представлених кадрів, він вибухнув, коли чоловіки завантажували покупку в автомобіль. Одягнені військові були в чорний одяг, а не "піксель".

Вибухівку заклали в скутері. Соколов зазначає, що зараз в Україні зафіксовано нові види дестабілізації ситуації та заподіяння шкоди здоров'ю військовослужбовців.

"На ОЛХ виставляють транспортні засоби, мотоцикли, мопеди та інші речі, в які попередньо закладаються вибухові речовини. Необхідно регулярно оглядати транспортні засоби перед їх використанням", — наголосив він.

Депутат рекомендує не отримувати від незнайомих посилок, зокрема від незрозумілих волонтерів. Покупців шукають з-поміж військових і членів їхніх родин, яких ідентифікують через застосунок Getcontact.

У соцмережах припускають, що це може бути нова схема і нова цілеспрямована тактика атак проти військових, волонтерів та їхніх родичів.

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