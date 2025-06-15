ГУР атакувало підстанцію в Калінінграді: об'єкти ВПК та ЗС РФ знеструмлені, — ЗМІ (відео)

Агенти ГУР у російському Калінінграді здійснили диверсію, знеструмивши ряд підприємств ВПК та ЗС РФ, повідомили ЗМІ співрозмовники у розвідці. Сума збитків наразі складає близько $5 млн.

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Близько 4-ї ранку 14 червня агенти Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України атакували електропідстанцію у російському Калінінграді. Внаслідок чого місцеві об'єкти, які пов'язані з ВПК та ЗС РФ, залишилися без світла, повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела у розвідці.

Співрозмовники повідомили журналістам, що агенти злили охолоджувальну рідину з силового трансформатора. Згодом було здійснено підпал цього об'єкта.

Згодом на місці диверсії виникла пожежа, яка сильно пошкодила підстанцію. Це призвело до знеструмлення низки розташованих поруч російських підприємств і військових. Наразі джерела у ГУР оцінюють суму завданих збитків для РФ у розмірі $5 млн.

"Ми вкотре нагадуємо, що Росія більше не має тилу ні на сході, ні на заході, ні в будь-якій точці планети. Все російське, задіяне у війні проти України буде горіти, тонути і знищуватися незалежно від його рівня захисту чи місця розташування", — зазначило джерело.

Раніше стало відомо, що СБУ і ГУР готують нові операції на зразок "Павутини". Журналісти вказують, що українські спецслужби шукають способи якомога болючіше вдарити по ворогу в тилу.

Згодом повідомлялося, що ГУР знищили мільйонного окупанта. Там повідомили, що цей солдат приїхав з Камчатки та був військовослужбовцем Тихоокеанської морської піхоти ЗС РФ.