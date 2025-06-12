Мільйонний знищений окупант: у ГУР розповіли, ким він був

Воїни підрозділу активних дій ГУР МО України Kraken розповіли, що мільйонний знищений на території окупант приїхав з Камчатки, це військовослужбовець Тихоокеанської морської піхоти ЗС РФ.

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Бійці з "Кракену" доповіли, що мільйонним окупантом, вбитим на території України став уродженець Камчатки, про це йдеться на сторінці ГУР МО України.

"Машаненков Сєргєй Ніколаєвич, 1978 року народження, уродженець Камчатського краю, військовослужбовець Тихоокеанської морської піхоти ЗС РФ", — повідомили бійці.

Пост ГУР Фото: Скріншот

Цікаво, але від Камчатки до України приблизно 7000-8000 км, залежно від конкретних точок на Камчатці та в Україні.

"Завдяки злагодженим діям всіх підрозділів Сил безпеки і оборони України ворожі втрати в Україні стали масовими та системними. Воєнні розвідники продовжують методично виявляти, знаходити й знищувати кожного, хто прийшов на нашу землю зі зброєю", — повідомили бійці.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ також повідомили, що втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення сягнули одного мільйона осіб. Із них понад 628 тисяч – лише за останні півтора року. Уперше Генштаб оприлюднив статистику про втрати ворога 1 березня 2022 року. Тоді повідомили про 5710 знищених окупантів і 200 поранених. У той час підрахунок ускладнювався високою інтенсивністю бойових дій.

У 2025 році, станом на 4 червня, втрати ворога вже перевищили 200 000 осіб. Цього року в середньому ворог втрачав 1286 осіб на добу.

Фокус зібрав інформацію з різних джерел про втрати російської окупаційної армії в Україні, а також провів порівняльний аналіз втрат, понесених у різних конфліктах останніх десятиліть, у яких брали участь російські військові.