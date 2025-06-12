Мільйон загиблих російських військових: Генштаб назвав найрезультативніші дні

Втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення сягнули одного мільйона осіб. Із них понад 628 тисяч – лише за останні півтора року.

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Такі дані наводить Генеральний штаб ЗСУ.

Уперше Генштаб оприлюднив статистику про втрати ворога 1 березня 2022 року. Тоді повідомили про 5710 знищених окупантів і 200 поранених. У той час підрахунок ускладнювався високою інтенсивністю бойових дій.

2 березня загальні втрати зросли вже до 5840 осіб, тобто за добу підтвердилась ліквідація 130 військових. Проте після уточнення даних, 3 березня втрати ворога становили 9000 осіб.

Найбільш результативні дні для Сил оборони:

28 листопада 2024 року: за добу окупанти втратили 2030 осіб;

19 грудня 2024 року: 2200 окупантів;

29 грудня 2024 року: 2010 окупантів.

Загальні втрати по роках

Протягом 2022 року втрати окупантів становили 106 720 осіб. Це в середньому 340 осіб на добу.

Протягом 2023 року — 253 290 осіб, у середньому 693 особи на добу.

Протягом 2024 року — 430 790 осіб, у середньому — 1177 осіб на добу.

У 2025 році, станом на 4 червня, втрати ворога вже перевищили 200 000 осіб. Цього року в середньому ворог втрачав 1286 осіб на добу.

Нагадаємо, Фокус зібрав інформацію з різних джерел про втрати російської окупаційної армії в Україні, а також провів порівняльний аналіз втрат, понесених у різних конфліктах останніх десятиліть, у яких брали участь російські військові.

Ми повідомляли, що вночі 12 червня росіяни завдали 11 ударів по Харкову: під обстріли потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки та інфраструктура. Відомо про щонайменше 12 постраждалих, серед поранених — 4 дітей.