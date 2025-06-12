Мільйон загиблих російських військових: Генштаб назвав найрезультативніші дні
Втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення сягнули одного мільйона осіб. Із них понад 628 тисяч – лише за останні півтора року.
Такі дані наводить Генеральний штаб ЗСУ.
Уперше Генштаб оприлюднив статистику про втрати ворога 1 березня 2022 року. Тоді повідомили про 5710 знищених окупантів і 200 поранених. У той час підрахунок ускладнювався високою інтенсивністю бойових дій.
2 березня загальні втрати зросли вже до 5840 осіб, тобто за добу підтвердилась ліквідація 130 військових. Проте після уточнення даних, 3 березня втрати ворога становили 9000 осіб.
Найбільш результативні дні для Сил оборони:
- 28 листопада 2024 року: за добу окупанти втратили 2030 осіб;
- 19 грудня 2024 року: 2200 окупантів;
- 29 грудня 2024 року: 2010 окупантів.
Загальні втрати по роках
Протягом 2022 року втрати окупантів становили 106 720 осіб. Це в середньому 340 осіб на добу.
Протягом 2023 року — 253 290 осіб, у середньому 693 особи на добу.
Протягом 2024 року — 430 790 осіб, у середньому — 1177 осіб на добу.
У 2025 році, станом на 4 червня, втрати ворога вже перевищили 200 000 осіб. Цього року в середньому ворог втрачав 1286 осіб на добу.
Нагадаємо, Фокус зібрав інформацію з різних джерел про втрати російської окупаційної армії в Україні, а також провів порівняльний аналіз втрат, понесених у різних конфліктах останніх десятиліть, у яких брали участь російські військові.
Ми повідомляли, що вночі 12 червня росіяни завдали 11 ударів по Харкову: під обстріли потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки та інфраструктура. Відомо про щонайменше 12 постраждалих, серед поранених — 4 дітей.