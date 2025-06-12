Наслідки атаки по Харкову: зафіксовано 11 ударів, серед постраждалих діти, деталі (відео)

Уночі 12 червня росіяни завдали 11 ударів по Харкову: під обстріли потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки та інфраструктура. Відомо про щонайменше 12 постраждалих, серед поранених — 4 дітей.

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Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки російської атаки по місту.

Уночі росіяни атакували Харків дронами-камікадзе: вибухи прогриміли у кількох районах міста, зокрема у Шевченківському, Салтівському та Слобідському районах. У цих районах, за словами голови ОВА Олега Синєгубова, зафіксовані наслідки обстрілу:

Шевченківський район : зафіксовано влучання дрона в землю на території навчального закладу, пошкоджене скління багатоповерхового будинку, загорілася трава. Також БпЛА типу "Герань-2" влучив у землю, пошкодивши скління 3 багатоповерхових житлових будинків;

: зафіксовано влучання дрона в землю на території навчального закладу, пошкоджене скління багатоповерхового будинку, загорілася трава. Також БпЛА типу "Герань-2" влучив у землю, пошкодивши скління 3 багатоповерхових житлових будинків; Слобідський район : внаслідок обстрілу пошкоджено магазин, здійнялася пожежа на площі 100 квадратних метрів;

: внаслідок обстрілу пошкоджено магазин, здійнялася пожежа на площі 100 квадратних метрів; Салтівський район: росіяни влучили на території біля житлової багатоповерхівки, через що загорілися автомобілі, ушкоджень зазнав фасад багатоповерхової будівлі. Також зафіксоване влучання дрона в дах технічного поверху дев'ятиповерхового будинку, там здійнялася пожежа.

У Харківській обласній прокуратурі також показали кадри наслідків російської атаки по Салтівському та Слобідському районах міста.

Міський голова Ігор Терехов також повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки зросла від восьми до щонайменше 12 людей. Серед них — 4 дитини.

"12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед яких 2-річний хлопчик, 12-річна дівчинка, 16-річна та 17-річна дівчини", — зазначили в ОВА.

Також Терехов інформував перед цим, що, за даними Ситуаційного центру, росіяни завдали 12 ударів по місту уночі 12 червня.

"Пожежі виникали на територіях житлових будинків та освітніх закладів. У деяких випадках уламки падали прямо біля дитячих майданчиків", — розповів мер.

Інші дані щодо нічної атаки встановлюються, оперативні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, уночі 12 червня проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ повідомив про вибухи у Московській області.

Також 11 червня у Defence Express розповіли, що росіяни могли атакувати Київ новим реактивним дроном.