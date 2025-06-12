Последствия атаки по Харькову: зафиксировано 11 ударов, среди пострадавших дети, детали (видео)

Ночью 12 июня россияне нанесли 11 ударов по Харькову: под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады и инфраструктура. Известно о по меньшей мере 12 пострадавших, среди раненых — 4 детей.

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Фокус собрал все, что известно о последствиях российской атаки по городу.

Ночью россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе: взрывы прогремели в нескольких районах города, в частности в Шевченковском, Салтовском и Слободском районах. В этих районах, по словам председателя ОВА Олега Синегубова, зафиксированы последствия обстрела:

Шевченковский район : зафиксировано попадание дрона в землю на территории учебного заведения, повреждено остекление многоэтажного дома, загорелась трава. Также БпЛА типа "Герань-2" попал в землю, повредив остекление 3 многоэтажных жилых домов;

: зафиксировано попадание дрона в землю на территории учебного заведения, повреждено остекление многоэтажного дома, загорелась трава. Также БпЛА типа "Герань-2" попал в землю, повредив остекление 3 многоэтажных жилых домов; Слободской район : в результате обстрела поврежден магазин, поднялся пожар на площади 100 квадратных метров;

: в результате обстрела поврежден магазин, поднялся пожар на площади 100 квадратных метров; Салтовский район: россияне попали на территории возле жилой многоэтажки, из-за чего загорелись автомобили, повреждения получил фасад многоэтажного здания. Также зафиксировано попадание дрона в крышу технического этажа девятиэтажного дома, там поднялся пожар.

В Харьковской областной прокуратуре также показали кадры последствий российской атаки по Салтовскому и Слободскому районам города.

Городской голова Игорь Терехов также сообщил, что количество пострадавших в результате атаки возросло от восьми до по меньшей мере 12 человек. Среди них — 4 ребенка.

"12 человек получили травмы различной степени тяжести, среди которых 2-летний мальчик, 12-летняя девочка, 16-летняя и 17-летняя девушки", — отметили в ОВА.

Также Терехов информировал перед этим, что, по данным Ситуационного центра, россияне нанесли 12 ударов по городу ночью 12 июня.

"Пожары возникали на территориях жилых домов и образовательных учреждений. В некоторых случаях обломки падали прямо возле детских площадок", — рассказал мэр.

Другие данные по ночной атаке устанавливаются, оперативные службы продолжают работать над ликвидацией последствий.

Напомним, ночью 12 июня проукраинский Telegram-канал Exilenova+ сообщил о взрывах в Московской области.

Также 11 июня в Defence Express рассказали, что россияне могли атаковать Киев новым реактивным дроном.