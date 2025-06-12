В Московской области прогремели взрывы: вероятно, БпЛА атаковали предприятие "Резонит" (видео)

Ночью 12 июня в Московской области России прогремели взрывы: регион атаковали ударные дроны, власти закрыли ввели ограничения на работу нескольких местных аэропортов. Аналитики предполагают, что, вероятно, под ударом могло оказаться предприятие "Резонит" — один из крупнейших производителей печатных плат и лидеров контрактного производства электроники РФ.

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О вероятном ударе по предприятию сообщил проукраинский Telegram-канал Exilenova+.

Атака беспилотников по региону началась около полуночи. Российские СМИ информировали о введении ограничения на прием и вылеты самолетов в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево".

Около 03:00 часов в паблике Exilenova+ сообщили об атаке по Московской области: по данным канала, под ударом оказался населенный пункт Зубово, где, вероятно, была атакована местная фабрика.

Также в сети показали кадры ночной атаки по Московской области.

Около 03:30 часов в паблике уточнили, что в Московской области, вероятно, дроны атаковали производство "Резонит". Однако официальной информации по этому поводу пока нет.

Что известно о заводе "Резонит", который, вероятно, атаковали дроны

Exilenova+ | предприятие "Резонит"

Компания "Резонит" позиционирует себя как одного из лидеров на рынке печатных плат, а также контрактного производства электроники в России. Предприятие предлагает полный цикл производства — от изготовления печатных плат до монтажа микроэлектронных компонентов.

Продукция, которую производит "Резонит", применяется в различных сферах, в частности в автомобильной электронике, телекоммуникациях, измерительных средствах, пожарно-охранных устройствах и т.д.

В открытых источниках также есть информация о том, что некоторые печатные платы предприятия используются в частности в аэрокосмической и оборонной промышленности.

11 июня Telegram-канал Mash информировал, что дроны атаковали Котовский пороховой завод в Тамбовской области России.

Напомним, 10 июня росСМИ сообщили об атаке по российскому Татарстану: под прицелом оказались заводы.