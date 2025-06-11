По меньшей мере 15 взрывов: дроны атаковали Котовский пороховой завод РФ, — росСМИ (видео)

Под утро 11 июня серия взрывов прогремела в российском Котовске Тамбовской области: местные сообщают о по меньшей мере 15 громких "хлопках" и атаке по пороховому заводу. Завод производит в частности продукцию для стрелкового оружия, артиллерийских систем, гранатометов и другого оружия ВС РФ.

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Об атаке по предприятию, поставляющему порох для российского оружия, сообщил местный Telegram-канал Mash.

Mash информировал об обстреле Котовского порохового завода около 04:00 часов.

"БпЛА атакуют Тамбовский пороховой завод. Жители города Котовск слышали по меньшей мере 15 звуков взрывов в небе. По их словам, по целям отрабатывает ПВО. На город продолжают лететь беспилотники", — говорится в сообщении.

Также в сети обнародовали кадры атаки по пороховому заводу в Котовске.

Об атаке по Котовскому пороховому заводу также сообщил проукраинский Telegram-канал Exilenova+.

Сейчас местные власти не предоставляли комментариев относительно атаки дронов.

Котовский пороховой завод: что известно о производстве

Котовский пороховой завод в Тамбовской области считается одним из крупнейших предприятий РФ, где изготавливают боеприпасы и порох для стрелкового оружия ВС РФ. С начала полномасштабного вторжения России в Украину предприятие увеличило производство на одну треть. Предприятие входит в контур госкорпорации "Ростех" и обеспечивает поставки по линии Минобороны РФ и других заказчиков.

На Котовском пороховом заводе изготавливают в частности бездымные пироксилиновые пороха для:

стрелкового оружия;

артиллерийских систем;

гранатометов;

минометных боеприпасов;

танковых выстрелов.

Кроме того, Котовский пороховой завод производит пороховые заряды для боеприпасов различного калибра.

Напомним, под утро 10 июня Telegram-канал Mash сообщил об атаке дронов по российскому Татарстану: взрывы прогремели в частности в Елабуге, где изготавливают ударные дроны типа "Шахед".

Также 9 июня Генштаб ВСУ подтвердил атаку по заводу в Чебоксарах.