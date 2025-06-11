Щонайменше 15 вибухів: дрони атакували Котовський пороховий завод РФ, — росЗМІ (відео)

Під ранок 11 червня серія вибухів прогриміла у російському Котовську Тамбовської області: місцеві повідомляють про щонайменше 15 гучних "хлопків" та атаку по пороховому заводу. Завод виготовляє зокрема продукцію для стрілецької зброї, артилерійських систем, гранатометів та іншої зброї ЗС РФ.

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Про атаку по підприємству, що постачає порох для російської зброї, повідомив місцевий Telegram-канал Mash.

Mash інформував про обстріл Котовського порохового заводу близько 04:00 години.

"БпЛА атакують Тамбовський пороховий завод. Жителі міста Котовськ чули щонайменше 15 звуків вибухів у небі. За їхніми словами, за цілями відпрацьовує ППО. На місто продовжують летіти безпілотники", — йдеться у повідомленні.

Також у мережі оприлюднили кадри атаки по пороховому заводу у Котовську.

Про атаку по Котовському пороховому заводу також повідомив проукраїнський Telegram-канал Exilenova+.

Наразі місцева влада не надавала коментарів щодо атаки дронів.

Котовський пороховий завод: що відомо про виробництво

Котовський пороховий завод у Тамбовській області вважається одним із найбільших підприємств РФ, де виготовляють боєприпаси та порох для стрілецької зброї ЗС РФ. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємство збільшило виробництво на одну третину. Підприємство входить до контуру держкорпорації "Ростех" і забезпечує постачання по лінії Міноборони РФ та інших замовників.

На Котовському пороховому заводі виготовляють зокрема бездимні піроксилінові порохи для:

стрілецької зброї;

артилерійських систем;

гранатометів;

мінометних боєприпасів;

танкових пострілів.

Окрім того, Котовський пороховий завод виготовляє порохові заряди для боєприпасів різного калібру.

Нагадаємо, під ранок 10 червня Telegram-канал Mash повідомив про атаку дронів по російському Татарстані: вибухи пролунали зокрема в Єлабузі, де виготовляють ударні дрони типу "Шахед".

Також 9 червня Генштаб ЗСУ підтвердив атаку по заводу у Чебоксарах.